Этот знак зодиака ждут академические успехи и семейное благополучие: гороскоп на 2024 год

UAportal подготовил гороскоп для Девы на 2024 год. Узнайте об академических успехах и семейном благополучии этого знака зодиака.

Обучение

Девы могут рассчитывать на успехи в обучении, хорошую успеваемость и легкое усвоение новых знаний. Ключевые периоды и даты, на которые стоит обратить внимание, – это начало года, когда сильный приток энергии поможет Девам добиться успехов в учебе, а также апрель и август, когда Девам будет легче учиться. В общем, 2024 год обещает быть плодотворным для Дев в академическом плане.

Здоровье

Что касается здоровья, то Девы могут рассчитывать на сильный приток энергии и хорошее физическое самочувствие. У них будет много сил, чтобы принять любые вызовы, которые появятся на их пути, что позволит им легко справляться с повседневными задачами. Этот приток энергии поможет им поддерживать здоровый образ жизни и добиваться поставленных целей.

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Работа

Что касается работы, то Девы могут столкнуться с некоторыми проблемами и сложными задачами. Однако эти препятствия можно преодолеть, проявив настойчивость и решительность. Ключевыми периодами, на которые стоит обратить внимание, являются май и октябрь, когда работа может оказаться непосильной.

Семья

2024 год принесет положительные изменения для семейной жизни Дев. Благополучие их семьи будет подчеркнуто, что будет способствовать более тесным связям и укреплению родства. Девы могут рассчитывать на качественное времяпрепровождение со своими близкими и гармоничную домашнюю обстановку в течение всего года.

Предательство

Девам нужно быть осторожными и внимательными к другим в своих отношениях, так как возможны случаи измены. Кто-то из близких может иметь скрытые мотивы и намерения. Девам рекомендуется доверять своим инстинктам и соблюдать четкие границы, чтобы предотвратить любые потенциальные измены.

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