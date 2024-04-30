Как начать больше читать: советы, которые помогут

Развитие привычки к чтению базируется на использовании разных практик. UAportal подготовил ряд полезных советов, которые помогут людям развить привычку к чтению.

Ежедневная цель

Чтобы выработать привычку к чтению, полезно поставить перед собой достижимую ежедневную цель. Начните с 10-15 минут в день и постепенно увеличивайте время. Каждый день выделяйте определенное время для чтения, будь то утром с напитком или вечером как средство расслабления.

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Постоянное выполнение ежедневных целей научит мозг расставлять приоритеты и получать удовольствие от этой рутины. Отслеживайте прогресс в дневнике и отмечайте небольшие достижения, это будет служить мотивацией.

Комфортная среда для чтения

Создание комфортной среды для чтения имеет немаловажное значение для формирования этой привычки. Выберите уютное, хорошо освещенное место дома. Удобное кресло или создание специального уголка способствует получению большего удовольствия от процесса.

Книжный клуб

Присоединение к книжному клубу дает поощрение к чтению. Кроме того, это дает возможность ознакомиться с разнообразными книжными рекомендациями. Ищите местные книжные клубы или присоединяйтесь к онлайн-платформам и форумам.

Напомним, мы уже писали о простых техниках медитации для начинающих.

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