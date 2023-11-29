Как правильно стирать капроновые колготки в стиральной машине: лайфхаки для хозяек

Капроновые колготки, изготовленные из синтетической ткани, требуют особого ухода при стирке. Несоблюдение рекомендаций может привести к выцветанию ткани и снижению эстетической привлекательности. UAportal делится советами, чтобы избежать этих ошибок и обеспечить долговечность ваших колготок.

1. Температура и ручная стирка

При ручной стирке капроновых колготок важно использовать воду комнатной температуры. Чрезмерное тепло может привести к повреждению ткани. Кроме того, выбирайте мягкие моющие средства, не содержащие отбеливателя. Предпочтение следует отдавать редким средствам, а в некоторых случаях альтернативой может стать обычный шампунь. Избегайте выкручивания колготок во время стирки, лучше осторожно выжимать лишнюю влагу, чтобы предотвратить растяжение.

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2. Настройка машины

При стирке капроновых колготок в стиральной машине выбирайте щадящий режим. Убедитесь, что функция отжима отключена, поскольку она может отрицательно повлиять на качество колготок.

3. Сушка

Источники тепла могут привести к порче ткани. Вместо этого выбирайте сушку на воздухе, развесив колготки на сушилке, подальше от прямых солнечных лучей. Этот бережный способ продлевает срок службы колготок.

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