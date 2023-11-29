Как в быту использовать кофейную гущу: 5 уникальных способов

Любители кофе часто сталкиваются с тем, что за короткий промежуток времени скапливается значительное количество кофейной гущи. Вместо того чтобы выбрасывать отходы есть несколько интересных способов найти ему хорошее применение. UAportal подготовил несколько необычных способов использования кофейной гущи, которыми делятся опытные хозяйки.

1. Польза для красоты

В течение многих лет многие женщины используют кофейную гущу в качестве натурального скраба для лица и тела. Этот секретный ингредиент не только помогает поддерживать кожу в тонусе, но и способствует молодому виду. Кофейную гущу можно улучшить, сочетая ее с другими продуктами, такими как масла, сметана или кефир, создавая различные косметические средства.

2. Устранение запахов из холодильника

Одновременное хранение различных продуктов в холодильнике может привести к неприятному запаху. Поставьте в холодильник небольшую миску, наполненную кофейной гущей. Она эффективно впитывает и нейтрализует нежелательные запахи. Не забывайте менять кофейную гущу еженедельно для достижения оптимального результата.

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3. Полировка деревянной мебели

Со временем на деревянной мебели могут появиться неприглядные царапины. К счастью, кофейная гуща может служить отличным полировальным средством, эффективно скрывающим эти недостатки. Аккуратно втирая кофейную гущу в поверхность мебели, вы можете сделать любые потертости почти незаметными.

4. Эффективное средство для мытья посуды

Как ни странно, но кофейная гуща может превратиться в безопасное и эффективное средство для чистки грязной посуды. Просто нанесите кофейную гущу на губку и отскребите стойкую грязь и жир.

5. Органическое компостирование

Если вы наслаждаетесь кофе без каких-либо добавок, таких как сахар или молоко, остатки кофейной гущи имеют большую ценность в садоводстве. После того, как она высохнет, добавьте ее в компостную кучу. Так вы улучшите состав, делая его более богатым питательными веществами и благоприятным для здорового роста растений.

Напомним, мы уже писали, какие продукты нельзя добавлять в кофе.

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