Как защитить детей от сглаза: три простых способа

В современном мире дети часто взаимодействуют с множеством людей в таких местах, как школы и детские сады. К сожалению, эти встречи могут оказать разное влияние на самочувствие детей. Энергия, излучаемая людьми, иногда может быть опасной, поскольку даже простой взгляд может негативно повлиять на самочувствие ребенка. UAportal рассказывает о действенных способах, как защитить детей от сглаза.

Шпилька

Из поколения в поколение этот традиционный метод использовался нашими бабушками и прабабушками для защиты от отрицательной энергии. Хотя он может не подходить для очень маленьких детей, школьники могут прикрепить шпильку на спину школьной формы.

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Красная нить

Красная нить имеет значительную популярность как защитный амулет, широко используемый многими людьми. Изготовленная из шерсти, она создает щит от отрицательной энергии, происходящей из незнакомых источников. Этот амулет, носящийся на левой руке, символически защищает от злого глаза.

Кукла-мотанка

Удивительно, но кукла-мотанка имеет недюжинную силу в защите от злого глаза. Если просто положить ее в портфель, кукла станет мощной защитой от отрицательной энергии. Ношение куклы с собой действует как невидимый щит для благополучия вашего ребенка.

Напомним, если возвращение домой не доставляет удовольствия и не вызывает положительных эмоций, это повод задуматься. Возможно в вашем доме слишком много негативной энергии. Мы рассказали, как ее обнаружить и избавиться.

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