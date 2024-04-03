Какие цветы лучше всего посадить в апреле: будут цвести все лето

Эксперты рекомендуют популярные варианты для посадки цветов уже сейчас, чтобы наслаждаться цветением все лето. UAportal рассказал, какие цветы известны своей красотой и относительно просты в выращивании.

Космея (Cosmos bipinnatus)

Утонченная, похожая на маргаритку, космея цветет в прекрасных оттенках розового, белого и фиолетового. Этот цветок очаровывает своим обильным цветением и простотой выращивания. Чтобы вырастить космею, посейте ее семена в хорошо дренированную почву на солнечном месте.

Настурция (Tropaeolum majus)

Настурции, известные своими яркими цветами и каскадными листьями, придают яркие оттенки к клумбам и цветникам. Воспользуйтесь возможностью посеять семена настурции в апреле, выбрав для этого солнечное или частично затененное место.

Душистый горошек (Lathyrus odoratus)

Душистый горошек, известный своими волшебно благоухающими и деликатно разрыхленными соцветиями, является культовым растением в садах. Правильный уход за душистым горошком предполагает посев его семян во влажную, хорошо дренированную почву, обогащенную компостом. Очень важно обеспечить опорные конструкции, чтобы облегчить рост усиков, когда они поднимаются вверх.

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Подсолнух(Helianthus annuus)

Ни один летний сад не обходится без подсолнуха, что символизирует тепло и солнечный свет. Эти яркие и высокие растения с золотистым цветением непременно украшают любое открытое пространство. Лучше всего подсолнух растет, если его семена высевать непосредственно на солнечных участках с плодородной и хорошо дренированной почвой.

Календула (Calendula officinalis)

Календула отличается своими яркими, похожими на ромашки цветами, обладающими не только эстетической привлекательностью, но и лечебными свойствами. Для успешного роста сейте календулы во влажную, хорошо дренированную почву на солнечном или частично затененном месте. Цветы календулы также привлекают полезных насекомых, способствуя процветанию садовой флоры на протяжении всего сезона.

Напомним, мы уже писали, какие комнатные растения возвращают благополучие.

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