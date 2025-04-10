Котлетки из индейки: секрет, как их сделать сочными

Больше всего люблю свежие котлетки. Пока они еще сочные и нежные. И, конечно, с картофельным пюре — таким, как в детстве. Молочным и рыхлым.

Делюсь своими фишками – одна из них – отсутствие яиц. Без них котлеты более сочные.

Пропорции:

850 г индейки (бедро)

150 г поджаренного лука (280 г сырого)

125 г белого хлеба (мякоть)

75 г молока

соль, перец

масло для жарки

мясо беру всегда с бедра — потому что здесь больше соединительной ткани, и изделия будут более сочные

лук нарезаю произвольно (мирпуа) и слегка поджариваю на масле или сливочном масле – до прозрачности и появления первых румяных краев. Оставляю остыть на сковороде

хлеб лучше брать вчерашний (не сухари!). Можно обрезать корочку, особенно снизу. Нарезаю, добавляю молоко или сливки – и смешиваю с луком

пропускаю мясо вперемешку с луком и хлебом через среднюю решетку. Мне больше нравится, когда делаю это дважды

фарш солю - 9 г соли на 1 кг фарша, перчу, немного отбиваю, даю остыть - он станет туже.

формую котлетки, обжариваю с обеих сторон на среднем огне. Затем убавляю огонь, накрываю крышкой и жарю еще по несколько минут под крышкой с каждой стороны

Попробуйте – это очень вкусно!

Мясо индейки, конечно, можно заменить курицей или свининой — выбирайте те части, которые бы вы взяли для тушения.

Обнимаю!