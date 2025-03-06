Крок-Мадам: любимый французский завтрак

Один из моих любимых французских завтраков. Главная изюминка моего рецепта – белые сушеные грибы (или еще можно взять трюфельную пасту), что придаст блюду изысканный вкус и аромат.

Понадобится:

2 ломтика хлеба (можно брать тостовый)

100–120 г соуса бешамель

70 г ветчины (обычно я беру из индейки)

40 г сыра Грюер (можно также чедер или ементаль)

1 яйцо

Такой сэндвич без яйца будет называться Шаг Мисье

Смажьте два ломтика хлеба с одной стороны соусом бешамель.

На один ломтик выложите кусок ветчины, а на второй половину порции сыра.

Соедините оба кусочка хлеба начинкой внутрь и смажьте полученный сэндвич остальным соусом со всех сторон.

Другую часть сыра дайте наверх и запекайте в духовке, разогретой до 220 °C, примерно 8–10 минут на верхнем жаре.

Выложите яйцо пашот или обжаренную глазуню на уже готовый сэндвич.

Я люблю подавать рядом с зелеными листьями салата – это придает блюду свежесть, хруст и сочность.

ЛАЙФХАК

Бешамель делаю по пропорции

100г молока

8г муки

8г масла

Мускатный орех и соль

Готовьте несколько сэндвичей сразу – их можно держать не запеченными в холодильнике пару дней в бешамель также можно добавлять ваш любимый творог!

Какие еще французские блюда вы любите? Может, есть что-то, что хотите научиться готовить?

Обнимаю.