Лучшие мелодрамы конца 2010-х годов: эти фильмы умиляют ваше сердце
Приглашаем в мир мелодрам с лентами, снятыми в период с 2015 по 2019 год. UAportal подготовил подборку лучших историй, которые останутся в памяти надолго.
"Пальмы в снегу"
Рейтинг IMDb: 7.4/10
Жанр: Мелодрама, романтика
Страна производства: Испания
Продолжительность: 163 минуты
Год производства: 2015
Имя режиссера: Фернандо Гонсалес
"Пальмы в снегу" приглашает зрителей в эпическое путешествие, где две переплетенные истории любви разворачиваются в разные временные периоды. Снятая на фоне потрясающего пейзажа африканского острова Биоко и заснеженных гор Европы, эта мелодрама исследует сложности разбитого сердца, страсти и самопознания.
"Иллюзия любви"
Рейтинг IMDb: 6.7/10
Жанр: Мелодрама, романтика
Страна производства: Франция, Бельгия, Канада
Продолжительность: 120 минут
Год производства: 2016
Имя режиссера: Николь Гарсиа
"Иллюзия любви" – это захватывающая история Габриэль, страстной женщины, которая застряла в неудачном браке и отправляется в путешествие самопознания и запретной любви. На фоне оздоровительных центров после Второй мировой войны и захватывающих пейзажей французских Альп эта завораживающая мелодрама прекрасно изображает желание, борьбу и поиски свободы Габриэль.
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"Между нами горы"
Рейтинг IMDb: 6.4/10
Жанр: Мелодрама, приключения
Страна производства: США
Продолжительность: 112 минут
Год производства: 2017
Имя режиссера: Хани Абу-Ассад
В фильме "Между нами горы" двое незнакомцев оказываются вместе в отдаленной пустыне после трагической авиакатастрофы. Преодолев коварные условия и столкнувшись с неожиданными вызовами, они развивают глубокую связь, которая выходит за пределы дружбы и разжигает сильную любовь. В этой истории переплетаются темы выживания, любви и самопознания на фоне впечатляющей красоты природы.
"Во власти стихии"
Рейтинг IMDb: 6.6/10
Жанр: Мелодрама, приключения
Страна производства: США
Продолжительность: 96 минут
Год производства: 2018
Имя режиссера: Балтазар Кормакур
"Во власти стихии" – это захватывающая правдивая история о выживании и стойкости. Тами, молодая женщина со страстью к приключениям, оказывается в эпицентре катастрофического урагана во время плавания по Тихому океану. Пока она борется за свою жизнь, у нее просыпаются воспоминания о бурном романе с женихом Ричардом, что добавляет глубины и эмоциональной насыщенности этой удивительной истории о любви и выживании.
"Маленькие женщины"
Рейтинг IMDb 7.8/10
Жанр: Мелодрама, комедия
Страна производства: США
Продолжительность: 135 минут
Год производства: 2019
Имя режиссера: Грета Гервиг
"Маленькие женщины" вдыхают жизнь в любимый классический роман Луизы Мэй Олкотт в ослепительном и современном пересказе. Снятый на фоне Америки времен Гражданской войны, фильм рассказывает о жизни энергичных сестер Марч, их амбициях и пути к независимости. Эта удивительная мелодрама посвящена сестринству, любви и победе над ожиданиями общества.
Напомним, UAportal подготовил 10 вдохновляющих и мотивационных фильмов, которые стоит посмотреть каждому.
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