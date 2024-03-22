Лучшие мелодрамы конца 2010-х годов: эти фильмы умиляют ваше сердце

Приглашаем в мир мелодрам с лентами, снятыми в период с 2015 по 2019 год. UAportal подготовил подборку лучших историй, которые останутся в памяти надолго.

"Пальмы в снегу"

Рейтинг IMDb: 7.4/10

Жанр: Мелодрама, романтика

Страна производства: Испания

Продолжительность: 163 минуты

Год производства: 2015

Имя режиссера: Фернандо Гонсалес

"Пальмы в снегу" приглашает зрителей в эпическое путешествие, где две переплетенные истории любви разворачиваются в разные временные периоды. Снятая на фоне потрясающего пейзажа африканского острова Биоко и заснеженных гор Европы, эта мелодрама исследует сложности разбитого сердца, страсти и самопознания.

"Иллюзия любви"

Рейтинг IMDb: 6.7/10

Жанр: Мелодрама, романтика

Страна производства: Франция, Бельгия, Канада

Продолжительность: 120 минут

Год производства: 2016

Имя режиссера: Николь Гарсиа

"Иллюзия любви" – это захватывающая история Габриэль, страстной женщины, которая застряла в неудачном браке и отправляется в путешествие самопознания и запретной любви. На фоне оздоровительных центров после Второй мировой войны и захватывающих пейзажей французских Альп эта завораживающая мелодрама прекрасно изображает желание, борьбу и поиски свободы Габриэль.

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"Между нами горы"

Рейтинг IMDb: 6.4/10

Жанр: Мелодрама, приключения

Страна производства: США

Продолжительность: 112 минут

Год производства: 2017

Имя режиссера: Хани Абу-Ассад

В фильме "Между нами горы" двое незнакомцев оказываются вместе в отдаленной пустыне после трагической авиакатастрофы. Преодолев коварные условия и столкнувшись с неожиданными вызовами, они развивают глубокую связь, которая выходит за пределы дружбы и разжигает сильную любовь. В этой истории переплетаются темы выживания, любви и самопознания на фоне впечатляющей красоты природы.

"Во власти стихии"

Рейтинг IMDb: 6.6/10

Жанр: Мелодрама, приключения

Страна производства: США

Продолжительность: 96 минут

Год производства: 2018

Имя режиссера: Балтазар Кормакур

"Во власти стихии" – это захватывающая правдивая история о выживании и стойкости. Тами, молодая женщина со страстью к приключениям, оказывается в эпицентре катастрофического урагана во время плавания по Тихому океану. Пока она борется за свою жизнь, у нее просыпаются воспоминания о бурном романе с женихом Ричардом, что добавляет глубины и эмоциональной насыщенности этой удивительной истории о любви и выживании.

"Маленькие женщины"

Рейтинг IMDb 7.8/10

Жанр: Мелодрама, комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 135 минут

Год производства: 2019

Имя режиссера: Грета Гервиг

"Маленькие женщины" вдыхают жизнь в любимый классический роман Луизы Мэй Олкотт в ослепительном и современном пересказе. Снятый на фоне Америки времен Гражданской войны, фильм рассказывает о жизни энергичных сестер Марч, их амбициях и пути к независимости. Эта удивительная мелодрама посвящена сестринству, любви и победе над ожиданиями общества.

Напомним, UAportal подготовил 10 вдохновляющих и мотивационных фильмов, которые стоит посмотреть каждому.

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