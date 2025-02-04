Медовик на сковороде: быстро и вкусно

Приготовление этого тортика — это не только вкусный результат, но и удобный процесс

Коржи: (для тортика диаметром 21 см):

• Мед – 150 г;

• Сода – ½ ч.л;

• Масло сливочное - 80 г;

• Сахар – 100 г;

• Яйца куриные – 110 г;

• Мука – 500-600 г.

Крем:

• Сметана жирная – 700 г;

• Сливки жирные – 350 г;

• Сахарная пудра – 150 г;

• Сок лимона – по желанию.

Способ приготовления:

1. Мед прогреть до яркого карамельного цвета. Когда начнет шипеть, добавить соду и проварить.

2. Вмешать масло.

3. Взбить яйца с сахаром.

4. Постепенно влить смесь яиц в теплую медово-масляную смесь.

5. Добавить муку и замешать мягкое тесто. Разделить на две части.

6. Раскатать и выпекать на сковороде до золотой корочки с обеих сторон.

7. Взбиваем вместе сметану, сливки и сахарную пудру.

8. По желанию добавляем сок лимона. Перемешиваем.

9. Собираем торт, перемешивая лепешки кремом.

Готовьте легко и с удовольствием!