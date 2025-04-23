Пирог с картофелем и луком: получилось очень вкусно

Картофель и лук на новый лад – во вкусном пироге!

В зависимости от способа обработки продуктов мы можем получить совершенно разный результат даже из знакомых сочетаний! В этот раз красивый пирог с луком и картофелем съел практически сам!

Для теста:

180 г холодного масла 82,5%

70 г воды

1 желток

9 г яблочного уксуса

270 г муки

Соль

Начинка:

350 г лука

450 г картофеля

30 г масла

45 г масла

соль, перец, мускатный орех, чабрец

150-180г сыра чеддер или гауда

яйцо для смазки

Начинаем с теста:

В муку кладу холодное масло, немного "рублю" руками к равномерным комочкам, затем добавляю ледяную воду с желтком, уксусом и солью и слегка замешиваю тесто. Потом просто сжимаю его руками, раскачиваю скалкой и складываю вдвое, снова раскачиваю скалкой и снова складываю (таким образом получится почти слоеное тесто) – дальше в холодильник на 30 мин.

Картошку нарезаю на мандолине тоненькими слайсами и заливаю кипятком. Думаю даже лучше сделать это в кастрюле, чтобы довести до кипения. И отставляю остыть.

Лук нарезаю соломкой, обжариваю на масле практически до румяности, добавляю масло, соль, перец и мускатный орех, чабрец и немного подтушковываю.

Откидываю подготовленный картофель на сито, кладу его в миску, добавляю лук со всем маслом, немного соли и масла, если нужно, перемешиваю.

Тесто раскачиваю в большой круг толщиной 4 мм, на него выкладываю картофель, немного тертого сыра, снова картофель, сыр тертый и наверх весь лук. Красиво заворачиваю края, смазываю яйцом или желтком.

Запекаю в предварительно нагретой духовке с конвекцией при 175 градусах 45-55 мин. Выключаю духовку и даю еще минут 10 постоять – вынимаю и наслаждаюсь.

Рядом подал салат из кинзы, красного лука и немного сладкого перца, просто заправленный лимоном.

Получилось ну очень вкусно!

Обнимаю!