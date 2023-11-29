Почему именно сине-желтый: интересные факты об украинском флаге

Узнайте больше об интригующих фактах об украинском флаге. UAportal подготовил этот материал, чтобы глубже понять этот уважаемый символ украинского наследия.

Сине-желтое сочетание

Украинский флаг отличается поразительным сочетанием синего и желтого цветов. Глубокая лазурь олицетворяет небо и воду, символизируя мир и гармонию. Кроме того, яркий желтый цвет означает урожай и процветание страны. Оба цвета имеют культурное значение и традиционны в украинском фольклоре и искусстве.

Государственный герб

На украинском флаге с гордостью изображен национальный герб страны. Герб состоит из золотого трезубца на синем фоне. Он символизирует национальную идентичность Украины и имеет давние корни в восточнославянских цивилизациях.

Исторические истоки

Современный дизайн украинского флага был вдохновлен флагом Украинской Народной Республики, созданной в 1917 году. Его сине-желтая гамма происходит из средневекового периода, когда эти цвета использовались правящей казацкой Гетманщиной. Со временем флаг претерпел незначительные изменения и официально получил свой нынешний дизайн во время обретения Украиной независимости от Советского Союза в 1991 году.

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Символ единства

Украинское знамя имеет важное символическое значение как объединяющий символ для страны. Во времена политических потрясений и расколов, таких как Оранжевая революция 2004 года, флаг стал гордым отражением единства украинского народа. Он олицетворяет общие ценности, стремления и выходит за пределы этнических, религиозных и региональных границ.

Празднование Дня флага

Украинский флаг ежегодно отмечают 23 августа как День Государственного Флага Украины. Этот национальный праздник отмечает официальное принятие флага в 1991 году, после провозглашения независимости Украины от Советского Союза. В этот день по всей стране проходят различные мероприятия и церемонии, включая церемонии поднятия флага, культурные выступления и патриотические собрания.

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