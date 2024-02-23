Почему нельзя возвращаться домой на полпути: народные суеверия

UAportal рассказал, что если человек покидает свой дом, а затем возвращается по забытую вещь или по другой причине, то его непременно ждет несчастье или неизбежная опасность. Этот предрассудок берет свое начало с представления о том, что порог дома служит границей между сферами реальности и сверхъестественного.

Переступив порог дважды, можно нарушить гармонию и уронить в свою жизнь отрицательную энергию. Кроме того, считается, что, возвращаясь домой, человек покидает своего ангела-хранителя, что приводит к потере защиты.

Чтобы противодействовать этому плохому знамению, существуют разные методы, например, посмотреть в зеркало, постучаться по дереву или обратиться за советом к своему ангелу-хранителю. Однако в некоторых случаях возвращение домой может оказаться полезным, поскольку оно может служить интуитивной подсказкой или предупреждением от домашних духов, стремящихся обезопасить человека относительно потенциальной опасности или неприятностей.

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Кроме того, следует отметить, что это поверье имеет разные варианты в зависимости от времени суток, когда человек возвращается домой. Если это происходит утром, часто считается, что весь день будет переполнен несчастьями. Возвращение после обеда может указывать на чувство одиночества в течение дня, тогда как возвращение вечером ассоциируется с финансовыми проблемами.

Интересно, что у некоторых людей есть альтернативный взгляд. Они рассматривают возвращение домой на полпути как признание слабости и отказ от запланированных дел. Они утверждают, что настойчивость и решительность должны преобладать, призывая людей преодолевать трудности и не сдаваться.

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