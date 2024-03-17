Погрузитесь в мир приключенческих фильмов: топ-5 самых интересных историй
2010-2012 годы стали важным периодом развития жанра приключенческого кинематографа. UAportal поделился подборкой кинолент, которые не только очаровали зрителей по всему миру, но и установили новые стандарты повествования и спецэффектов.
"Книга Илая"
Рейтинг IMDB: 6.9
Жанр: Приключения, боевик, драма
Страна производства: США
Продолжительность: 118 минут
Год производства: 2010
Режиссер: Альберт Хьюз, Аллен Гьюз
В постапокалиптическом мире "Книга Илая" рассказывает о путешествии одинокого воина Илая после ядерной катастрофы. Его миссия – защитить священную книгу, которая, как считается, содержит ключ к спасению человечества.
"Неудержимые"
Рейтинг IMDB: 6.5
Жанр: Приключения, боевик, триллер
Страна производства: США
Продолжительность: 103 минуты
Год производства: 2010
Режиссер: Сильвестр Сталлоне
В фильме "Неудержимые" собирается мощный актерский состав звезд боевиков. Во главе с Барни Россом эта команда наемников берется за опасную миссию, чтобы проникнуть во владение безжалостного диктатора.
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"Пираты Карибского моря: На странных берегах"
Рейтинг IMDB: 6.6
Жанр: Приключения, боевик, фэнтези
Страна производства: США, Великобритания.
Продолжительность: 136 минут
Год производства: 2011
Режиссер: Роб Маршалл
Любимая сага об отчаянных пиратах продолжается в фильме "Пираты Карибского моря: На странных берегах". С новыми союзниками и новыми врагами капитан Джек Воробей отправляется на поиски Источники Молодости.
"Мстители"
Рейтинг IMDB: 8.0
Жанр: Приключения, боевик, фантастика
Страна производства: США
Продолжительность: 143 минуты
Год производства: 2012
Режиссер: Джосс Уидон
Культовые супергерои объединяются в "Мстителях", чтобы защитить Землю от неизбежной угрозы. Железный Человек, Капитан Америка, Тор, Халк, Черная Вдова и Соколиное Глаз объединяют усилия, борясь с Локи и инопланетной армией в противостоянии спасению человечества.
"Белоснежка и охотник"
Рейтинг IMDB: 6.1
Жанр: Приключения, боевик, драма
Страна производства: США
Продолжительность: 127 минут
Год производства: 2012
Режиссер: Руперт Сандерс
В фильме "Белоснежка и охотник" разворачивается мрачное переосмысление сказки. Когда Белоснежка вырывается из когтей злой королевы Равенны, она объединяется с яростным охотником, чтобы вернуть свое королевство.
Напомним, UAportal подготовил 10 вдохновляющих и мотивационных фильмов, которые стоит посмотреть каждому.
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