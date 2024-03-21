Причудливые миры и волнующие приключения: мультфильмы, которые стоит посмотреть

UAportal подготовил подборку одних из лучших мультфильмов 2001-2004 годов. От супергероев до доисторических существ – эти фильмы предлагают целый ряд увлекательных историй и удивительной анимации.

"Губка Боб Квадратные Штаны"

Рейтинг IMDb: 7/10

Жанр: Анимация, приключения, комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 87 минут

Год: 2004

Главный продюсер: Paramount Pictures

"Губка Боб Квадратные Штаны" рассказывает о любимом подводном мире Губки Боба на большом экране. Когда корону короля Нептуна угоняют, Губка Боб вместе со своим верным другом Патриком отправляется в опасные морские глубины, чтобы вернуть ее и спасти своего босса, господина Крабса, от гнева самого короля Нептуна.

"Ледниковый период"

Рейтинг IMDb: 7.5/10

Жанр: Анимация, приключения, комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 81 минута

Год: 2002

Главный продюсер: Blue Sky Studios

"Ледниковый период" разворачивается во времена ледникового периода и рассказывает о приключениях трех невероятных героев: Мамонта Мэнни, ленивца Сида и саблезубого тигра Диего. Когда под их опеку попадает потерянный младенец, они отправляются в рискованное путешествие, чтобы воссоединить младенца с его племенем, преодолевая различные препятствия и встречаясь с различными доисторическими существами. На этом пути три героя налаживают невероятную связь и усваивают ценные уроки о дружбе, семье и командной работе.

"Суперсемейка"

Рейтинг IMDb: 8/10

Жанр: Анимация, боевик, приключения

Страна производства: США

Продолжительность: 115 минут

Год: 2004

Главный продюсер: Pixar Animation Studios

"Суперсемейка" происходит в мире, где супергерои вынуждены постоянно прятаться, чтобы жить нормальной жизнью. Фильм рассказывает о семье Парров, тайно обладающих сверхспособностями. Боб Парр, также известный как Мистер Невероятный, и его жена Гелен, также известная как Эластика, вместе со своими детьми Вайолет, Дэш и Джек-Джеком, призваны оградить мир от опасного злодея, планирующего устроить хаос.

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"Шрек"

Рейтинг IMDb: 7.8/10

Жанр: Анимация, приключения, комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 90 минут

Год: 2001

Главный продюсер: DreamWorks Animation

"Шрек" знакомит нас с необычным персонажем – ворчливым и устрашающим людоедом по имени Шрек. Он отправляется на поиски принцессы Фионы, которая находится в ловушке в башне, где ее заточил в огнедышащий дракон. По дороге Шрек знакомится с болтливым Ослом и убеждается, что внешность может быть обманчивой, а также открывает для себя внутреннюю красоту, дружбу и подлинное значение любви.

"Корпорация монстров"

Рейтинг IMDb: 8/10

Жанр: Анимация, приключения, комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 92 минуты

Год: 2001

Главный продюсер: Pixar Animation Studios

Фильм проходит в мире, где монстры производят энергию для своего города из детских криков. В центре сюжета - два волшебных монстра, Салли и Майк, работающих на крупнейшей фабрике по переработке детских криков - "Корпорация монстров". Когда в их мир случайно попадает девочка по имени Бу, они должны найти способ вернуть ее домой, в то же время не попав в руки жестокого босса, мистера Ватернуса.

Напомним, ранее мы рассказывали об экшн-фильмах, покоривших зрителей по всему миру. В частности, эти фильмы положили путь в будущее этого жанра.

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