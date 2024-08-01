Родственные души среди знаков зодиака: кто твой звездный друг

Каждый знак зодиака имеет свои уникальные черты, преимущества и недостатки: некоторые амбициозны и стремятся к лидерству, другие — могут проявлять эгоизм или обладать прекрасным чувством юмора.

Почему мы легче ладим с некоторыми знаками, как родства души. С кем мы можем найти общий язык без лишних слов и создать хорошие отношения, объясняют астрологи.

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Овен [21 марта – 19 апреля]

Овны известны своими лидерскими качествами, амбициями и смелостью. Они тщательно планируют свои дела и ненавидят рутину. Овны ценят спокойных людей, которые могут их поддержать и выслушать, как Весы или Близнецы.

Телец [20 апреля – 20 мая]

Тельцы могут быть упрямыми и владельческими, а также материалистическими. Они стремятся к счастливым отношениям и нуждаются в честных, нежных и отзывчивых людях. Лучше всего они ладят с Девами, Козерогами и Рыбами.

Близнецы [21 мая – 20 июня]

Близнецы обладают неистощимой энергией, но часто нервничают и стремятся к независимости. Они быстро устают от однообразия и любят компанию. Львы, Стрельцы и Весы особенно привлекают Близнецов.

Рак [21 июня – 22 июля]

Раки являются сложными личностями: чувствительными, семейными, но иногда эгоистическими и капризными. Они нуждаются в поддержке и верности от партнера. Стрельцы, Водолеи и Весы хорошо подходят Ракам.

Лев [23 июля – 22 августа]

Львы стремятся к власти и контролю, иногда бывая эгоистами. Они хотят быть успешными и имеют много друзей. Львы хорошо ладят с интровертами, как Весы или Раки, и могут найти любовь с другим Львом.

Дева [23 августа – 22 сентября]

Девы очень организованные, умные и добрые. Они ищут верных друзей и в любви открываются только единицам. Лучше всего они ладят с Тельцами, другими Девами и Козерогами.

Весы [23 сентября – 22 октября]

Весы – стабильны, романтичны и изящны, но могут быть эгоистичными. Они ценят интеллектуальных партнеров, которые помогут им достичь цели. Овны, Близнецы и Стрельцы – лучшие партнеры для Весов.

Скорпион [23 октября – 21 ноября]

Скорпионы загадочны, смелы и противоречивы. Они могут быть верными и преданными, но часто тяжело заводят друзей. Лучше всего они находят общий язык с Козерогами, Рыбами и Раками.

Стрелец [22 ноября – 21 декабря]

Стрельцы ценят свою независимость и не хотят меняться. Они энергичны, трудолюбивы и ищут принятия. Весы, Львы, Овны и Водолеи – лучшие партнеры для Стрельцов.

Козерог [22 декабря – 19 января]

Козероги дисциплинированы и требовательны к себе и другим. Они верны и могут поддерживать своих близких. Лучшие партнеры для них – Девы, Тельцы или другие Козероги.

Водолей [20 января – 18 февраля]

Водолеи – индивидуалисты и креативные люди, любящие крупные компании. Они ищут толерантных, любопытных и открытых людей. Близнецы, Весы и Стрельцы – их родственные души.

Рыбы [19 февраля – 20 марта]

Рыбы – чувствительные художники, ценящие красоту и часто помогающие другим. Они ищут поддержку в повседневных делах и преданы любви. Лучшие партнеры для Рыб – Раки, Козероги, Скорпионы и другие Рыбы.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали три знака зодиака среди женщин, которые будут худшими женами.

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