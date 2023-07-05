Топ-5 лучших фильмов с Джейсоном Стейтемом: бязательны к просмотру

Джейсон Стейтем – популярный британский актер, известный своими ролями в боевиках. UAportal подготовил список из пяти лучших фильмов с ним в главной роли, которые вам обязательно нужно посмотреть.

"Перевозчик"

Рейтинг IMDB: 6.8

Жанр: Экшн, Криминал, Триллер

Страна: Франция, США

Продолжительность: 1ч 32мин

Год: 2002

Продюсер: Люк Бессон, Стив Часман

Главный герой ленты, Фрэнк Мартин, бывший боец спецподразделения, теперь работает курьером у клиентов, платящих ему за перевозку посылок. Он следует своим принципам: не открывает посылок и не интересуется делами клиентов. Однако однажды он нарушил собственное правило и открыл багаж, который удивительно двигался. Внутри оказалась молодая женщина. Из-за этого Фрэнка втянули в опасную игру в кошки-мышки. Полиция, преступники и начальство следуют за ним. Он должен использовать свои навыки, чтобы перехитрить их всех и спасти девушку.

"Адреналин"

Рейтинг IMDB: 7.0

Жанр: Экшн, Криминал, Триллер

Страна: США

Продолжительность: 1ч 28мин

Год: 2006

Продюсер: Том Розенберг, Гэри Луккези, Скип Уильямсон

Когда Чев Челиос просыпается, то понимает, что ему ввели яд, который убьет его, если пульс упадет слишком низко. Он должен сохранять адреналин, чтобы остаться в живых и найти противоядие. Чев хочет отомстить врагу и спасти свою жизнь.

"Ограбление на Бейкер-Стрит"

Рейтинг IMDB: 7.2

Жанр: Преступление, Триллер

Страна: Великобритания, США, Австралия

Продолжительность: 1ч 51мин

Год: 2008

Продюсер: Стив Чезман, Чарльз Ровен

Фильм основан на реальной истории, рассказывающей о Терри Лезере и его команде, которые планируют и совершают ограбление банка на Бейкер-стрит в Лондоне. Однако вскоре они поняли, что они были втянуты в паутину коррупции и скандала.

"Неудержимые"

Рейтинг IMDB: 6.5

Жанр: Экшн, Приключения, Триллер

Страна: США

Продолжительность: 1ч 43мин

Год: 2010

Продюсер: Ави Лернер, Джон Томпсон, Кевин Кинг Темплтон

В этом фильме вы насладитесь настоящим звездным составом актеров. В частности, речь идет о Джейсоне Стейтеме, Сильвестре Сталлоне, Джето Ли и т. д. Главные герои – элитные наемники, которым поручено уничтожить американского диктатора. Динамические действия и остроумные моменты точно понравятся любителям боевиков.

"Шпион"

Рейтинг IMDB: 7.0

Жанр: Экшн, Комедия, Криминал

Страна: США, Великобритания

Продолжительность: 1ч 59мин

Год: 2015

Продюсер: Питер Чернин, Дженно Топпинг

В этой экшн-комедии Джейсон играет Рика Форда, жесткого и высокомерного шпиона, вынужденного объединиться с аналитиком ЦРУ, чтобы остановить глобальную угрозу. Это веселый и увлекательный фильм, демонстрирующий замечательную актерскую игру и юмор Стейтема.

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