Увлекательный мир криминала: триллеры, которые следует посмотреть каждому

Приготовьтесь к увлекательным сюжетам, напряженным событиям и незабываемым персонажам, которые не дадут оторваться от экрана. UAportal подготовил подборку из пяти фильмов-триллеров с 2010 по 2015 годы.

"Немыслимое"

Рейтинг IMDb: 7.1/10

Жанр: Драма, триллер

Страна производства: США

Продолжительность: 97 минут

Год: 2010

Главный продюсер: Грегор Джордан

Фильм рассказывает об агенте ФБР, перед которым стоит непростая задача – привлечь эксперта по допросам, чтобы выбить информацию из известного террориста, виновного в серии террористических атак в США. Когда граница между добром и злом размывается, агент начинает подвергать сомнению собственную нравственность и пределы, которые он готов переступить ради большего блага.

"Пленницы"

Рейтинг IMDb: 8.1/10

Жанр: Криминал, драма, мистика

Страна производства: США

Продолжительность: 153 минуты

Год: 2013

Главный продюсер: Аарон Гузиковски

Фильм "Полонянки" рассказывает историю Келлера Довера, чья дочь и ее подруга исчезли в День благодарения. Когда расследование, ведущее детектив Локи, не дает результатов, Келлер берет дело в свои руки и в поисках правды пересекает нравственные границы, чтобы найти свою дочь и привлечь ее похитителей к ответственности.

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"Тёмный рыцарь: Возрождение легенды"

Рейтинг IMDb: 8.4/10

Жанр: Боевик, триллер

Страна производства: США

Продолжительность: 164 минуты

Год: 2012

Главный продюсер: Кристофер Нолан

"Тёмный рыцарь: Возрождение легенды" – эпическое завершение трилогии о Бэтмене Спустя восемь лет после событий "Темного рыцаря" Готем-Сити сталкивается с новой угрозой в лице беспощадного лидера террористов Бейна. Брюс Уэйн должен снова надеть плащ и противостоять своим внутренним страхам, чтобы спасти город от уничтожения.

"Джон Уик"

Рейтинг IMDb: 7.4/10

Жанр: Боевик, криминал, триллер

Страна производства: США

Продолжительность: 101 минута

Год: 2014

Главный продюсер: Василий Иваник

Фильм рассказывает о Джоне Уике, отставном наемном убийце, стремящемся отомстить. Когда группа гангстеров нападает на его дом, убивает его любимую собаку и угоняет драгоценную машину, прошлое Уика раскрывается, и он решает жестоко отомстить тем, кто его обидел.

"Омерзительная восьмёрка"

Рейтинг IMDb: 7.8/10

Жанр: Криминал, драма, мистика

Страна производства: США

Продолжительность: 167 минут

Год: 2015

Главный продюсер: Квентин Тарантино

"Омерзительная восьмёрка" – это напряженная и увлекательная мистика, действие которой разворачивается после Гражданской войны. Восемь незнакомцев ищут убежища от метели в отдаленном доме, но их пребывание приобретает неожиданный поворот, когда скрытые планы и обман приводят к кровавому противостоянию.

Напомним, UAportal подготовил 10 вдохновляющих и мотивационных фильмов, которые стоит посмотреть каждому.

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