10 гениальных способов использования деревянных поддонов: фото

Деревянные поддоны можно использовать совершенно уникальными способами. Дайте им "вторую жизнь", а сами получите модную и необычную мебель или же элементы декора.

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Вам нужно проявить немного творчества, а при этом не обязательно быть мастером. Издание Sante Plus предложило 10 оригинальных идей, как повторно использовать деревянные поддоны.

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1. Подсвечник для улицы

Такой подсвечник можно поставить на улице, в саду, что придаст шику и поразит гостей, а ужин под заря с таким освещением точно будет особенным. Вам понадобится джутовый шпагат, гвозди и наждачная бумага.

2. Ваза из поддонов

У вас нет времени и денег на покупку уникальных ваз, а старые деревянные поддоны пылятся? Вот способ объединить ваши потребности и ресурсы. Таким образом, у вас будет больше места в саду и предметов, достойных крупных дизайнеров в вашем доме.

3. Навесной шкаф

Деревянные поддоны можно, например, трансформировать в полки для хранения лаков и других продуктов.

4. Поддоны на кухне

Зайдя на кухню, вы замечаете, что она переполнена посудой? Подумайте о том, чтобы собрать деревянные поддоны и превратить их в хранилище. Это позволит вам, с одной стороны, навести порядок в комнате, а с другой – придать ей определенный характер.

5. Используйте поддоны как винные стеллажи

Если вы хотите коллекционировать бутылки вина, но у вас нет мебели, подходящей для вашей коллекции? Используйте деревянные поддоны, чтобы сделать держатель для бутылок.

6. Поддоны для хранения DVD-дисков

В эпоху цифровых технологий, а особенно в последние годы, когда предложение видео по запросу никогда не было столь разнообразным, кто-то все еще смотрит DVD? Вы будете удивлены, насколько некоторые любители кино заботятся о своей коллекции DVD. Вместо того чтобы покупать мебель, чтобы классифицировать и сохранить свои киношедевры, рассмотрите возможность переработки деревянных поддонов, чтобы создать уникальную стойку для DVD по более низкой цене.

7. Сделайте полку из деревянных поддонов

Что может быть лучше, чем персонализированные поддоны, из которых можно создать настенные полки и придать вашему интерьеру уютный вид? Вы увидите, что ваши гости позавидуют этой идее, когда увидят потенциал этих простых кусков дерева.

8. Поддоны для книжного шкафа

Сделайте для книг особое место из деревянных поддонов.

9. Обувная полка

Поддоны кроме их известного применения также могут служить полками для обуви. Вы можете выставить свои кроссовки, туфли, сапоги практически так, как в магазине.

10. Мебель для ванной комнаты из поддонов

В конце концов, вот последний совет и не менее важен. Поддоны – идеальное основание для создания мебели для ванной комнаты. У ваших рулонов туалетной бумаги, щетки или даже косметических товаров наконец-то появится выделенное место.

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