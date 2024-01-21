10 гривен и вы в безопасности: самый легкий способ сделать обувь нескользкой

Зимой на улице важно не остыть, поэтому нужно выбирать качественную зимнюю обувь, в которой ваши ноги будут в тепле.

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Специалисты по kosha.co отмечают, что тепло является обязательным для вашего выбора одежды зимой. Эта особенность должна быть обязательной для вашей зимней обуви.

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В частности, вы должны убедиться, что ваша обувь выдерживает низкую температуру и имеет внутри хороший подкладочный материал.

На зиму следует покупать обувь, которая имеет простую структуру. Важная и воздухопроницаемость вашей зимней обуви – это решающий фактор, на который стоит обратить внимание. Иначе вы рискуете заразиться инфекциями.

Следует выбирать обувь с резиновой подошвой – она будет служить для хорошего сцепления.

А еще ваша зимняя обувь должна быть водонепроницаемой и хорошо поддерживать лодыжку – это предотвращает любые травмы, вызванные в течение длительного времени после ношения ботинок.

А если ваша зимняя обувь как коньки, можно благодаря простым трюкам сделать ее нескользкой.

Клей и песок: Нанесите суперклей на подошву и прижмите песок. Или вырежьте кусочки наждачки и приклейте к подошве у носка и пятки.

Капроновый чулок: возьмите любой капроновый чулок и перед выходом на улицу натяните поверх обуви. Таким образом вы обезопасите себя от падения.

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