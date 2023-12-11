10 лучших новогодних платьев, чтобы стильно встретить 2024 год

Прежде чем официально попрощаться с 2023 годом, вы можете отпраздновать прошлый год, одновременно ведя обратный отсчет к 2024 году. Готовясь к новогодним вечеринкам или прохладным встречам дома с друзьями и семьей, сидя перед телевизором с вином, не забудьте соединить праздник с лучшей новогодней .

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Независимо от того, ищете ли вы блестящие, мини- или максиплатные, эти образы обязательно сделают акцент на вас и новом году. Об этом пишет Billboard.

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Выбирайте новогоднее платье, полагаясь на ваши вкусы и предпочтения. Но в трендах этого года будет много блесток и бахромы.

Независимо от того, хотите ли вы выглядеть гламурно в золотых пайетках, или попробуете что-то более универсальное, как мятый бархатный образ, предлагаем взглянуть на некоторые из самых популярных новогодних платьев.

1. Серебристое платье на одно плечо

Сделайте так, чтобы "все мерцало"! Для этого идеально подойдет серебристое платье с одним плечом и рюшами, которые вы можете поднимать или опускать по своему вкусу.

2. Золотое платье-футляр

3. Бархатное коктейльное миниплатье

Бархатное платье с вырезом можно удачно дополнить аксессуарами, рюши придают нежности и изысканности образу.

4. Плиссированное миниплатье-футболка

Популярное плиссированное миниплатье достаточно текстурное и стильное, которое выделит вас на вечеринке.

5. Мини платье с серебристыми пайетками и длинным рукавом

Такое платье позволит вам не замерзнуть в холод. Также она будет прекрасно сочетаться с длинными сапогами.

6. Платье с рюшами и горловиной

Эластичное бархатное платье подчеркнет ваши формы и будет комфортным, а ваши движения не будут скованы. Длина – макси, а тако разрез внизу.

7. Платье-качалка из мятого бархата в складку

Юбка изделия имеет фигурный крой, идеально подходящий для кружения и танцев. В милом золотом оттенке она будет подходить к вашему шампанскому.

8. Облегающее платье с квадратным вырезом и сеткой

Такое платье успешно сочетается с аксессуарами и обязательно сумкой уникальной формы. Можно выбирать цвета, которые вам нравятся.

9. Нежное розовое платье на бретельках

Это бархатное платье сочетает в себе шик и элегантность благодаря нежно-розовому материалу, украшенному серебристым блестящим подолом и ремешками. Ее можно одевать отдельно, или на водолазку, или рубашку.

10. Платье-свитер с пайетками

Такое платье – отличный выбор для празднования Нового года. Изделие имеет миниатюрную длину с украшениями на плечах для стиля и комфорта.

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