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10 минут и лучше чем у Старбакс: Как приготовить настоящий айриш кофе

Игорь Романько

Как сделать ирландский кофе

Айриш кофе – это кофейный напиток, который имеет основу кофе и дополнительные ингредиенты, такие как ирландский виски, сахар и сливки. Этот напиток часто подается в специальных стаканах кофе для айриша.

Хотя айриш кофе из виски – это вкусный и популярный напиток, он может быть не для всех. Если вы ищете вариант айриш кофе, не содержащий алкоголя, но при этом имеет насыщенный и ароматный вкус, попробуйте приготовить его без виски, пишет noviydoctor.

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Ингредиенты:

  • 1 порция эспрессо
  • 15 мл сиропа Бейлис
  • 15 мл карамельного сиропа
  • Взбитые сливки или обычные сливки (для топпинга)

Приготовление:

  1. Заварите кофе по своему любимому способу.
  2. Добавьте сироп карамель и сироп Бейлис к горячему кофе. Перемешайте напиток.
  3. Добавьте взбитые сливки или если у вас их нет, можно использовать обычные. Для этого перелейте сливки в миску и взбейте ей брендером или венчиком, пока они немного загустеют.
  4. Аккуратно добавьте сливки к горячему кофе с сиропами.
  5. Подавайте с кольковыми кофейными зернами на сливках в качестве украшения.

Советы:

  • Вы можете экспериментировать со вкусами и добавлять больше воды в эспрессо, если любите американо, или изменять количество и вкусы сиропов по собственным предпочтениям.
  • Чтобы сливки не разошлись, можно добавить в них немного какао-порошка.

Напомним, мы уже писали, какие продукты нельзя добавлять в кофе.

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