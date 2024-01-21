10 минут и никаких усилий: Как легко отмыть акриловую ванну

Акриловые ванны – это популярный выбор для многих людей, поскольку они устойчивы к царапинам и легко чистятся. Однако с течением времени акриловые ванны могут пожелтеть от известнякового налета, моющих средств и других загрязнений.

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Существует много различных способов очистить акриловую ванну, но не все они безопасны. Абразивные средства и жесткие щетки могут повредить поверхность ванны, что может привести к желтизне и другим проблемам, пишет Телеграф.

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Вот простой и эффективный способ очистить акриловую ванну без повреждения поверхности.

Ингредиенты:

Пищевая сода

Пена для бритья

Инструкция:

Смочите внутреннюю поверхность ванны. Равномерно распределите пищевую соду по загрязненным участкам. Нанесите пену для бритья на проблемные места. Можно даже чуть-чуть смешать пену с содой. Оставьте смесь на 10 минут. Тщательно протрите поверхность ванны мягкой тряпкой или меламиновой губкой. Смойте остатки средства.

Этот метод эффективно устраняет желтизну и другие загрязнения, не повреждая поверхность ванночки.

Советы:

Для лучшего результата используйте теплую воду.

Если ванна сильно загрязнена, вы можете оставить смесь на ванной подольше, например, на 30 минут.

После чистки ванны нанесите на поверхность специальное средство для защиты акрила. Это поможет предотвратить появление желтизны в будущем.

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