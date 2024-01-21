10 минут и никаких усилий: Как легко отмыть акриловую ванну
Акриловые ванны – это популярный выбор для многих людей, поскольку они устойчивы к царапинам и легко чистятся. Однако с течением времени акриловые ванны могут пожелтеть от известнякового налета, моющих средств и других загрязнений.
Существует много различных способов очистить акриловую ванну, но не все они безопасны. Абразивные средства и жесткие щетки могут повредить поверхность ванны, что может привести к желтизне и другим проблемам, пишет Телеграф.
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Вот простой и эффективный способ очистить акриловую ванну без повреждения поверхности.
Ингредиенты:
- Пищевая сода
- Пена для бритья
Инструкция:
- Смочите внутреннюю поверхность ванны.
- Равномерно распределите пищевую соду по загрязненным участкам.
- Нанесите пену для бритья на проблемные места. Можно даже чуть-чуть смешать пену с содой.
- Оставьте смесь на 10 минут.
- Тщательно протрите поверхность ванны мягкой тряпкой или меламиновой губкой.
- Смойте остатки средства.
Этот метод эффективно устраняет желтизну и другие загрязнения, не повреждая поверхность ванночки.
Советы:
- Для лучшего результата используйте теплую воду.
- Если ванна сильно загрязнена, вы можете оставить смесь на ванной подольше, например, на 30 минут.
- После чистки ванны нанесите на поверхность специальное средство для защиты акрила. Это поможет предотвратить появление желтизны в будущем.
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