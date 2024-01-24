10 прекрасных подарков, которые понравятся интровертам

Не знаете, что подарить человеку, который много времени проводит дома и избегает общения с людьми? Не волнуйтесь, потому что эксперты предложили выход из ситуации.

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Издание Mental Floss подготовило список продуманных подарков, которые обязательно понравятся интровертам.

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1. Оверсайз одеяло-худые с капюшоном

Домоседы любят создавать уют, и это одеяло с капюшоном поможет им в этом. Речь идет об универсальной худе с флисом снаружи и утеплением внутри, а также удобным карманом.

2. Мягкие домашние тапочки

Уберегите от холода своего интроверта с помощью этих удобных и очаровательных домашних тапочек. Выберите те, которые лучше подойдут для вашего друга или второй половинки.

3. Многоразовая термочашка из нержавеющей стали

Нет ничего, что больше нравится интровертам, чем сидеть дома с чашкой хорошего чая (или кофе или горячего шоколада). Поэтому присмотритесь к кружке из нержавеющей стали, которая в основном доступна в разных размерах и с разными рисунками.

4. Книга

В первую очередь учтите предпочтения вашего друга и приобретите книгу, которую тот хотел, или подарочный сертификат в книжный магазин.

5. Аромасвичка

Для интровертов и домоседов нет ничего лучше, чем когда их планы отменяются. Подарите свечу со смесью соевого воска и парафина с запахом ванили, лаванды и т.д., чтобы отметить это событие.

6. Повербанк

Социальные ситуации могут быть ошеломляющими для интровертов. Поэтому подарите портативное зарядное устройство для интроверта, чтобы они никогда не столкнулись с разряженной батареей телефона, когда почувствуют, что хотят игнорировать мир и всех окружающих.

7. Хорошие наушники

Знаете, что еще поможет вашему интроверту закрыться от мира? Хорошая пара наушников с шумопоглощением.

8. Интересный пазл

Поищите интересные пазлы, из которых потом получится отличная картина.

9. Картина по номерам

10. Настольная игра или головоломка

Напомним, чтобы создать праздничный образ, не обязательно бежать по магазинам в поисках новых вещей или ярких платьев. Возможно, все нужное уже есть в вашем шкафу.

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