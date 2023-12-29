10 продуктов, которые можно употреблять по истечении срока годности
Не все продукты, у которых истек срок годности, непригодны для употребления. Некоторые из них могут сохранять свои свойства в течение длительного времени. На упаковке таких продуктов обычно указывается дата, к которой их желательно использовать, но не дата, к которой они становятся непригодными.
Об этом пишет Радиотрек.
Перед тем, как потреблять продукт, у которого истек срок годности, его необходимо осмотреть на наличие признаков порчи: плесени, гниения, неприятного запаха или других изменений во внешнем виде.
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Вот список продуктов, которые можно употреблять по истечении срока годности:
- Картофельные чипсы. Благодаря высокому содержанию соли чипсы сохраняются дольше других продуктов.
- Шоколад. Длительный срок годности шоколада обеспечивает высокое содержание сахара.
- Кетчуп. Кетчуп можно использовать и через год после окончания срока годности, если он хранился в сухом и прохладном месте.
- Йогурты. Йогурты могут храниться дольше указанного срока. Однако перед употреблением их необходимо осмотреть наличие изменений в консистенции или вкуса.
- Твердый сыр. Твердый сыр редко портится. Если на нем появилась плесень, ее можно снять ножом.
- Пастеризованное молоко. Пастеризованное молоко может храниться дольше непастеризованного. Однако перед употреблением его необходимо проверить на наличие изменений запаха или консистенции.
- Яйца. Яйца можно проверить на пригодность, опустив в воду. Если яйцо плавает, то оно испортилось.
- Хлеб. Хлеб, окончивший срок годности, можно использовать для приготовления гренок или сухариков.
- Рис. Рис может храниться в течение нескольких месяцев после истечения срока годности, если он хранится в сухом, темном и прохладном месте.
- Фрукты и овощи. Фрукты и овощи можно употреблять по истечении срока годности, если у них нет признаков гниения.
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