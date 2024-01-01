10 советов ленивым девушкам, чтобы всегда выглядеть стильно

Бывают дни, когда мы просыпаемся бодрыми и бодрыми, с желанием выбрать наряды и продемонстрировать свой личный стиль. Однако бывают другие дни, когда трудно встать с постели, и мы наскоро одеваемся и бежим по делам.

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Если вы чаще относитесь к последнему лагерю, вам может быть сложно постоянно создавать стильный образ. Но эксперты Best Life дали несколько ключевых советов по стилю для "ленивых" девушек.

Стилисты убеждают, что повышение личного имиджа стоит усилий и, правда, легче, чем кажется. Главное найти надежные стилистические приемы, оптимизирующие гардероб, проявят фирменный стиль.

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Попробуйте монохромный образ

Эксперты по стилю советуют придерживаться одного цвета, если вам лень утром создавать аутфит. Хоть это и шаблонно, но создает тихую уверенность и стабильность.

Монохроматический образ помогает создать отшлифованный, сплоченный стиль, который устраняет потребность в любом стратегическом цветовом сочетании". Черный/черный и бежевый/бежевый являются двумя наиболее распространенными сочетаниями.

К монохрому важно добавить аксессуары, в частности декоративный шарф, ремень, серьги, сумочку.

Выберите цветовую гамму

Если вы предпочитаете более одного оттенка, то соблюдайте определенные рамки – 80% в одной цветовой гамме, 20% – на другие. Например: черный, белый и серый; или шоколадный, кремовый и хаки и т.д.

Для трех цветов акцент нужно делать только на одном, а два других выступают нейтральными.

Убедитесь, что у вас есть качественные вещи первой необходимости

Это займет немного планировки в канун ленивого дня, но если вы найдете время, чтобы инвестировать в качественные многослойные вещи, вы увидите, что гораздо проще создать модный вид.

Базовая обувь

Базовая обувь всегда обязательна, но стилисты говорят, что пара чудного цвета важна для модного образа, который не требует слишком усилий.

Чудная обувь – это стильно и подходит абсолютно ко всему. Убедитесь, что у вас есть черная туфля на плоской подошве, туфли на каблуке, босоножки и лоферы тонкого или кремового цветов. Держите их впереди в шкафу, чтобы их было легко и быстро взять.

Попробуйте однократно одеваться

Что может быть проще, чем выбрать один предмет одежды утром? Когда у вас есть надежные одноразовые варианты, вы можете выглядеть модно, даже если вам лень.

Стилисты рекомендуют заполнить свой гардероб универсальными приятными платьями с разнообразными фасонами рукавов, принтами, узорами и однотонными элементами. Сделайте то же с комбинезонами для недельной рабочей одежды, а затем с универсальными костюмами для ношения в выходные.

Выберите подходящий набор

Одной из последних модных тенденций, которая, кажется, останется здесь, есть соответствующий комплект. Любите их или ненавидите, но они помогут быстро собраться.

Начиная с укороченных топов и юбок и заканчивая блузками и брюками на пуговицах, соответствующие наборы представлены многими, так что найдите те, которые подойдут вашему стилю жизни, возраста и стиля.

Упорядочьте свой шкаф

Если ваш шкаф устроен таким образом, чтобы было легко взять то, что вы хотите, это поможет сделать быстрый, но эффективный выбор. Если он несколько неорганизован, вам нужно все уложить. В частности отсортируйте вещи по категориям, например все брюки вместе, все юбки вместе и т.д.

Инвестируйте в качественные вещи

Отсутствие необходимости просматривать кучу неподходящих вещей, требующих ремонта или не в сезоне, устраняет массу потерянного времени и разочарование утром.

Создайте фирменный образ

Найдите образ, к которому можно обращаться снова и снова. Создание фирменного вида – это самый мощный личный брендинг. Выберите смелый акцентный цвет, яркие носки, фирменную помаду, федору или что-нибудь другое, и одевайте это постоянно.

Примите "ленивых"

В конце концов, если вы хотите каждый день чувствовать себя милым и комфортным, вам не нужно жертвовать тем или иным. На самом деле ленивый вид стал модным с ростом спортивного отдыха и образа жизни, связанного с работой дома.

В прошлом это часто включало стандартные спортивные штаны, свитшоты, леггинсы и т.д. Теперь бренды склоняются к поиску модных и функциональных способов сделать ленивую одежду привлекательной, чтобы мы могли выглядеть одновременно стильно и комфортно.

Напомним, что в новом сезоне в моде удобство и комфорт. Это касается и обуви. Популярными моделями станут те, которые позволяют легко передвигаться и не вызывают дискомфорт.

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