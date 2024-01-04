106-летняя австралийка раскрыла свои секреты долголетия

106-летняя Кэти Макрей из Австралии поделилась своими секретами долголетия. По ее мнению, нет никаких особых секретов, но есть некоторые привычки, которые могут помочь прожить долгую и счастливую жизнь.

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Эти советы могут показаться простыми, но они могут оказать значительное влияние на вашу жизнь. Следуя им, вы можете повысить свои шансы прожить долгую и счастливую жизнь, пишет Business Insider.

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Вот четыре совета от Кэти Макрей:

Живите полноценной жизнью. Макрей утверждает, что важно не просто существовать, а жить в полную силу. Это значит заниматься тем, что вы любите, и окружать себя положительными людьми.

Улыбайтесь. Макрей говорит, что улыбка – мощный инструмент, который может улучшить ваше самочувствие и даже укрепить ваш иммунитет.

Макрей говорит, что улыбка – мощный инструмент, который может улучшить ваше самочувствие и даже укрепить ваш иммунитет. Будьте активны. Физическая активность важна для общего здоровья и самочувствия. Макрей всю жизнь занималась садоводством и боулингом.

Физическая активность важна для общего здоровья и самочувствия. Макрей всю жизнь занималась садоводством и боулингом. Оставайтесь занятыми. Макрей считает, что важно держать себя занятыми, чтобы оставаться здоровыми и счастливыми. Она работала до 90 лет и продолжает заниматься активным отдыхом.

Некоторые дополнительные советы, которые могут помочь прожить долгую жизнь:

Ешьте здоровую пищу. Включите в свой рацион много фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и нежирного белка.

Включите в свой рацион много фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и нежирного белка. Пейте много воды. Вода важна для всех аспектов здоровья, включая ваше самочувствие.

Вода важна для всех аспектов здоровья, включая ваше самочувствие. Соблюдайте здоровый сон. Взрослые должны спать 7-8 часов каждую ночь.

Взрослые должны спать 7-8 часов каждую ночь. Не курите. Курение является одним из основных факторов риска многих заболеваний, в том числе рака, сердечно-сосудистых заболеваний и хронических легочных заболеваний.

Ограничит употребление алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя может привести ко многим проблемам со здоровьем, включая рак, сердечно-сосудистые заболевания и печеночные заболевания.

Чрезмерное употребление алкоголя может привести ко многим проблемам со здоровьем, включая рак, сердечно-сосудистые заболевания и печеночные заболевания. Произведите регулярные медицинские осмотры. Регулярные медицинские осмотры могут помочь выявить какие-либо проблемы со здоровьем на ранних стадиях, когда их легче лечить.

Конечно, нельзя гарантировать, что вы проживете долгую жизнь, следуя этим советам. Однако они могут помочь вам улучшить свое здоровье и самочувствие, что в свою очередь может увеличить ваши шансы на долголетие.

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