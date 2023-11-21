11 животных, которые могут предсказывать погоду

Некоторые животные могут предсказывать погоду, поскольку они имеют более чувствительное зрение, слух, обоняние и осязание, чем люди. Они также способны ощущать изменения в атмосферном давлении, влажности, магнитном поле Земли и других факторах, которые могут предшествовать изменениям погоды.

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Издание Mental Floss предложило 11 животных, которые, согласно разным фольклорным преданиям, могут предусматривать погоду. Однако для точнейших прогнозов мы все же рекомендуем следить за прогнозами синоптиков.

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1. Бабак и барсук

Немцы начали вводить свой вариант праздника, который стал днем прогнозирования начала весны: если барсук видел свою тень в солнечный день, это означало, что зима еще не закончится. Когда они приехали в Америку, поменяли барсуков на более доступных сурков. День сурка отмечают в США 2 февраля.

2. Медведи

Медведи могут предсказать приход весны. Если медведь видит свою тень, он возвращается в берлогу и снова впадает в спячку, поскольку это означало, что зима продлится по крайней мере месяц.

3. Шерстянка

Такая гусеница может предвещать погоду. Если вы заметили насекомое с длинными чёрными полосами, это значит, что вам предстоит долгий снег и холод. Кроме того, гусеница более ржавого цвета свидетельствует о более мягкой зиме. На самом деле отметины указывают на возраст: меньше черного указывает на старое насекомое.

4. Кроты

Достаньте свою мерную палку и отправляйтесь в ближайшую кротовую нору. Согласно легенде, если крот выроет нору глубиной 2,5 фута, ждите плохой погоды; если глубина 2 фута, не столь серьезна; если глубина 1 фут – мягкая зима.

5. Белки

В народе утверждается, если белки строят свои гнезда высоко на дереве, это означает, что холодные луны будут особенно суровыми. Посмотрите также внимательно на их хвосты: чем они гуще, тем хуже будет зима.

6. Кошки

Если коты умываются за ушами, чихают, сидят, повернув хвост к огню, или храпят, ждите дождя – так сказано в книге о погоде XIX века. Смущает то, что другой фольклор говорит, что моющийся кот является признаком хорошей погоды.

7. Лягушки

Согласно этой легенде, лягушки показывают свой голос, извещая о дожде. С приближением ненастья они начнут квакать громче и дольше.

На самом деле громкий хор лягушек, скорее всего, свидетельствует о наступлении брачного сезона.

8. Лисы

Согласно одной книге пословиц о погоде 19-го века, если лиса лает ночью, это означает, что надвигается буря. Но если вы проснетесь от дерзкого крика лисы, не нужно спешить с кровати и закрывать окна. Они, как правило, лают во время брачного сезона или когда защищают свою территорию от других животных.

9. Коровы

Если вы видите кучу лежащих в поле коров, убедитесь, что у вас под рукой есть зонтик или дождевик. Согласно этой примете, коровы лежат на траве, чтобы она была сухой перед дождем. Однако, скорее всего, коровы просто успокаиваются или жуют свою траву – в конце концов они тратят примерно 50% своего времени на отдых.

10. Вороны

Одинокая ворона является признаком плохих погодных условий.

"Если вороны летают парами, жди хорошей погоды; летающая ворона — признак непогоды", – утверждает старая легенда в "Фермерском альманасе".

11. Овцы

Овца – еще одно животное, которое, как говорится, предполагает плохую погоду. Стадо сбившихся вместе овец означает шторм, хотя, скорее всего, они устраиваются уютно, чтобы инстинктивно защититься от хищников.

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