3 совета, как убрать запотевание зеркала в ванной

Зеркало в ванной запотевает из-за разницы температуры между горячей водой, заполняющей ванну или душ, и воздухом в помещении. В воздухе образуется пар, оседающий конденсатом на поверхности холодного зеркала.

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Издание Sante Plus предложило три способа, которые помогут избавиться от этой проблемы. Некоторые натуральные ингредиенты могут быть полезны для снижения влажности в ванной комнате.

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Уксус

Уксус является ключевым ингредиентом уменьшения процесса конденсации, вызывающего туман. Его также используют для устранения конденсата на окнах и оконных стеклах.

Распылив немного уксуса на зеркало в ванной, вы сможете быстрее избавиться от конденсата. Просто наполните распылитель равным количеством воды и белого уксуса и встряхните, чтобы смешать два ингредиента.

Затем распылите смесь на зеркало и протрите его чистой сухой хлопковой тканью, вы быстро заметите, что конденсат исчез.

Лимон

Если вы не переносите запах уксуса, особенно в ванной, замените его лимоном. Наполните распылитель теплой водой, затем добавьте сок двух лимонов. Распылите смесь и нанесите ее непосредственно на запотеющую поверхность с помощью ткани из хлопка или микрофибры.

Картофель

Этот совет пригодится не только лишь для зеркал, да и для окон душевой кабины. Картофель можно использовать, в частности, для полировки серебра и обезжиривания стали.

Если на зеркалах образовался конденсат, разрежьте сырую картофелину пополам и протрите зеркало. Затем протрите тканью, чтобы удалить следы.

Напомним, что специалисты по вредителям рассказали о вещах, которые станут магнитом для моли. Но вы можете этого избежать, зная несколько полезных советов.

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