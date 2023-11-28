30-километровая 'Дьявольская комета' приближается к Земле безумными темпами

Комета 12P/Понс-Брукса, известная как "дьявольская комета", возможно, потеряла свои знаковые рога после своего последнего извержения.

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Эта комета размером с город, которая намерена приблизиться к Земле в июле 2024 года, является криовулканической, то есть она состоит из ледяной оболочки, наполненной льдом и газом. Когда комета поглощает достаточное количество солнечного излучения, ее морозные внутренности или криомагма перегреваются, сообщает Space.

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Последнее извержение 12P/Понс-Брукса состоялось 31 октября 2023 года. После этого извержение комета не образовало своих характерных "рогов", появлявшихся после предыдущих извержений. Ее запятая стала зеленой и имела таинственную "теневую полосу".

Астрономы не уверены, что означает потеря рогов кометы. Возможно, это связано с тем, что комета стала более симметрична после последнего извержения. Или это может быть признаком того, что комета меняется или стареет.

В любом случае, это изменение важно для астрономов, поскольку оно может дать им новые представления о том, как работают криовулканические кометы.

12P/Понс-Брукса имеет диаметр около 17 км. Период ее обращения вокруг Солнца около 6,5 лет. Она приблизится к Земле на расстояние около 16 миллионов километров в июле 2024 года. Это будет ближайший подход кометы к Земле более чем за 70 лет.

Напомним, две гигантские планеты столкнулись и улетучились в звездной системе. После их смерти в космосе был замечен "пончик".

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