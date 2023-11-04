4 экологически чистые способы утилизации тыкв после Хэллоуина

Избавиться от фонарика из тыквы или другого тыквенного декора, оставшегося после Геловина, может оказаться сложной задачей. Не спешите выбрасывать его прямо в помойку, а прибегните к более экологичным способам утилизации.

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Прежде всего подумайте о переработке или ответственной утилизации старых хэллоуинских тыкв, помогая при этом окружающей среде. Как это сделать, рассказали в Mental Floss.

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1. Оставьте старые тыквы для местной дикой природы.

Возможно, вы использовали тыкву в качестве украшения за последние несколько недель, но это все еще овощ. Вместо того чтобы дать ему испортиться, отдайте его для наслаждения дикой природе. Такие животные, как дикобразы, олени и белки, любят есть тыквы.

Для этого нарежьте тыквы на кусочки и разбросайте где-нибудь в лесу, но не рядом со своим домом.

Кроме этого, "фонарь Джека" можно превратить в временную кормушку для птиц: просто срежьте верхушку тыквы, дайте ей высохнуть и наполните ее семенами. Убедитесь, что вы также сохранили и высушили семена тыквы, поскольку животные также с удовольствием перекусывают ими.

Если на тыкве образовалась плесень, то ее лучше выбросить в компост, а не скармливать животным.

2. Подарите тыквы местному зоопарку.

Многие зоопарк, фермы и заповедники для животных принимают пожертвования тыквы после Геловина. Целые тыквы – это не только питательная закуска, но и полезные игрушки для больших животных, таких как кошки и медведи.

3. Компостируйте тыквы в своем саду.

Тыквы подвергаются биологическому разложению, что делает их отличными кандидатами для компостирования. Даже если у вас нет специальной компостной кучи, вы все равно можете утилизировать старые тыквы естественным путём в своем саду. Просто выкопайте место в почве, добавьте тыкву (или целую, или нарезанную на куски, чтобы ускорить разложение), и закопайте. Если вы не хотите, чтобы тыквы выросли в саду в следующем году, удалите все лишние семена, которые прилипли к внутренней части, прежде чем засунуть их в землю.

4. Разбейте его, устроив праздник.

Одним из самых интересных способов утилизации тыквы является ежегодное разбиение тыквы. Если в вашем населенном пункте такого не проводят, вы можете сделать это самостоятельно или с друзьями. Остатки нужно собрать и бросить в компоста.

Раньше мы рассказывали, как приготовить мармелад из тыквы. Этот полезный десерт следует употреблять в умеренных количествах.

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