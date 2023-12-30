4 предмета гардероба, которые будут на пике моды весной-2024

Весна 2024 года принесет с собой целый ряд новых модных трендов, которые уже сейчас можно увидеть на подиумах и в магазинах. Радиотрек предлагает четыре из них:

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Природа в моде

После владычества ярких цветов в 2023 году, в новом году на модную арену выходят оттенки зеленого. Этот цвет символизирует природу, гармонию и обновление, поэтому идеально подходит для весны.

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Девичья мечта

Девичья, нежная мода, подчеркивающая женственность, будет одним из главных трендов весны 2024 года. На подиумах можно увидеть много бантов, воланов, кружев и других элементов, создающих романтический образ.

Блеск и сияние

Яркий блеск в виде пайеток, страз и других элементов станет еще одним популярным трендом. Его можно использовать как для вечерних образов, так и для повседневной носки.

Стиль и традиция

Стиль преппи, который ассоциируется со студенческой жизнью, тоже не теряет своей актуальности. Его элементы, такие как рубашки поло, блейзеры и туфли на низком ходу, будут популярны и весной 2024 года.

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