400-летние могилы ''детей-вампиров'' нашли в Польше (фото)

Археологи в Польше обнаружили 400-летние останки ребенка, который, вероятно, был похоронен как "вампира" – на его ногах был характерный замок.

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Как сообщает Artnet News, исследователи проводили раскопки на немаркированном массовом кладбище в селе Пень, когда они обнаружили останки ребенка, который, вероятно, был мальчиком примерно шести-семи лет.

Мальчик покоился в вертикальном положении, лицом вниз, с загнутым под ногами треугольным железным замком. Останки мальчика были раскопаны и удалены, за исключением голеней и стоп. Исследователи считают, что могилу потревожили после того, как мальчика похоронили, но не смогли точно определить, когда это произошло.

Рядом с могилой мальчика археологи раскопали останки еще троих детей. Исследователь Лукаш Полински сказал, что могила мальчика уникальна, и никаких других детских захоронений в подобном состоянии не наблюдалось.

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"На самом деле с момента обнаружения стало понятно, что висячий замок, в определенном смысле закрывавший эту гробницу, был защитой от мертвого ребенка", — сказал Полински. В древности, объяснил он, тех, кого считали вампирами, прятали подобным образом – сковывая ноги на замок.

На кладбище также были найдены другие средства защиты, отметил Полински, включая серпы, монеты или камни, уложенные в роты других людей, похороненных на кладбище.

В 1600-х годах люди боялись демонов и таких существ, как вампиры, в которых, по их мнению, могли превратиться мертвые, если они не умрут "хорошей смертью".

"Нельзя с уверенностью сказать, что ребенка видели как демона, похожего на существо, позже идентифицированное после 17 века как вампира, например, привидения или упыря", — добавил ученый.

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Полинский отметил, что XVI-XVII век для Польши были тяжелыми временами, отмеченными шведским потопом, борьбой с казаками, эпидемиями, экономическим кризисом и контрреформацией. Такие условия жизни привели к росту веры в демонических существ и поиску "ведьм".

В прошлом году команда обнаружила тело женщины в такой же закрытой гробнице у могилы мальчика. В обеих могилах найдены почти сдвоенные треугольные замки.

Полински сказал, что два открытия в Пьене несут "более или менее четкие следы антидемонических (так называемых антивампирических) практик".

"Тем более, что две могилы не имеют, по крайней мере, согласно публикациям сегодня, четких соответствий, но они вписываются в общую картину страха перед неизвестным и попытки найти виновного в неудачах и трагедии", — добавил он.

Напомним, во Франции нашли каменную "карту сокровищ" в возрасте 4000 лет.

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