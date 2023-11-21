5 кг в неделю: Специалисты поделились секретами томатной диеты

Эти сочные, низкокалорийные помидоры не только делают блюда вкусными, но и могут быть эффективным помощником для тех, кто стремится сохранить здоровье и избавиться от лишних килограммов.

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Исследователи из Тайваня обнаружили, что потребление помидоров и томатного сока влияет на снижение веса и улучшение состояния здоровья, пишет ukr.media.

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Группе женщин с избыточным весом в течение 12 дней употребляли 1 кг помидоров и пили 450 мл томатного сока каждый день, при этом режим питания и физические нагрузки оставались неизменными. В результате вес женщин уменьшился на 3-5 кг, объем талии сократился на 2-4 см, а уровень "плохого" холестерина в среднем снизился на 12%.

Эти положительные результаты, по мнению учёных, связаны с уникальными свойствами красных плодов.

Помидоры богаты клетчаткой, калием, магнием, фосфором, витаминами С и группы В, органическими кислотами и ферментом холина, способствующим работе печени.

Особую роль играет ликопен, противораковое вещество, естественным образом очищающее клетки, кровь и сосуды от вредных веществ. Ликопен также делает организм более чувствительным к инсулину, нормализуя уровень сахара в крови. Таким образом, помидоры являются отличным выбором для тех, кто хочет похудеть, не чувствуя голода даже при диабете. Замечено, что потребление помидоров улучшает настроение, помогая преодолеть стресс и депрессию во время диеты.

Есть несколько вариантов диеты на основе помидоров и томатного сока. Для быстрого похудения в течение недели можно употреблять свежие и разные виды помидоров. Завтрак и перекус замещают томатным соком, а рацион дополняется яйцами, низкожирными сырами, рыбой и куриной грудкой.

Завтрак №1: Чашка томатного сока, овсяная каша на воде, 1 яйцо (всмятка). Завтрак №2: 1 стакан натурального сока из помидоров и 2-3 ломтика твердого сыра. Обед: Томатный суп на курином бульоне, ржаной хлебец с зеленым луком, фрукты или ягоды. Вечер: 250 мл томатного сока и 1 овсяное печенье. Ужин: 180 г хека или минтая (сваренный или приготовленный на пару), салат из свежих помидоров с луком и оливками, заправленный оливковым маслом и соком лайма. Перед сном: томатный сок или зеленый несладкий чай.

Те, у кого повышена кислотность желудочных соков, должны быть аккуратны с помидорами, особенно со свежим соком. Диета на основе помидоров не рекомендуется при язве 12-перстной кишки и панкреатите. Также следует избегать превышения рекомендуемой дозы соли, поскольку сочетание томатного сока и соли может способствовать отекам.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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