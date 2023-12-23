5 креативных идей сборки салфеток, чтобы удивить всех
Салфетки играют важную роль в сервировании стола, особенно к таким праздникам, как Рождество, Пасха или день рождения. Они не только красивы и элегантны, но и многофункциональны.
Какую бы атмосферу вы ни хотели создать, сложные салфетки будут иметь эстетическое значение для стола. Чтобы украсить свой ужин, вдохновитесь идеями экспертов Sante Plus о том, как красиво разложить салфетки.
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Шляпа эльфа
Если вы ищете необычную идею, чтобы украсить стол на Рождество, вот вам оригинальная идея сборки салфеток.
- Сложите салфетку пополам вдоль, отметив складки.
- Удерживая центр салфетки пальцем, поверните одну сторону справа налево, чтобы образовался конус.
- Загните основание вверх, чтобы сформировать поля шляпы. Ваше украшение готово!
К этой шапке можно выбрать салфетки синего, красного или зеленого цвета. Этот узор можно сделать с помощью бумажной или тканевой салфетки.
С одним карманом
Эта модель салфетки идеальна для хранения столовых приборов или украшения стола веточками зелени или хвои на Рождество.
- Положите салфетку швом вверх.
- Сложите ее пополам.
- Сложите еще раз пополам, чтобы получился квадрат.
- Поверните салфетку, придав ей форму ромба.
- Сложить первый слой вниз, затем второй слой тоже.
- Выверните салфетку наизнанку.
- Сложите одну сторону внутрь, затем другую сторону.
- Выверните наизнанку.
Салфетка "елка"
Если вы ищете креативную идею для складывания салфеток на Рождество, попробуйте эту елочную салфетку. Вам понадобится квадратная салфетка.
1. Начните с того, что сложите салфетку пополам, чтобы получилась прямоугольная форма, затем сложите ее еще раз пополам, чтобы получился квадрат.
2. Поверните полотенце так, чтобы открывающиеся клапаны были направлены вниз или к вам.
3. Сложите верхний слой вверх, оставив немного места или поля с левой и правой стороны, и повторите то же самое с клапанами внизу.
4. Закончив складывать последний клапан, переверните все это и, используя центральную линию как ориентир, согните правую сторону примерно на треть, затем повторите то же самое с левой стороной.
5. Сложите верхнюю часть вниз.
6. Полностью переверните все, загните первый верхний клапан и повторите ту же операцию с другими клапанами.
Салфетка в форме короны
1. Сложите салфетку по диагонали, чтобы получился треугольник.
2. Соедините левый и правый углы к вершине треугольника, чтобы выйти ромб.
3. Загните нижний угол ⅔.
4. Загните кончик назад.
5. Переверните салфетку и сложите две стороны так, чтобы они перекрывались. Оставьте его внутрь, чтобы зафиксировать форму.
6. Переверните салфетку и сложите два крыла короны.
Салфетка в форме бантика
Для вневременного стиля выберите простую салфетку с галстуком-бабочкой.
- Положите салфетку на обратную сторону ровно.
- Соедините левый верхний угол и правый нижний угол посередине так, чтобы они перекрывались.
- Сложите правую сторону посередине и сложите ее еще раз, чтобы перекрыть другую сторону.
- Соедините два конца, чтобы сформировать узел посередине.
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