5 лучших пород собак для прогулок и бега

Ветеринары назвали лучшие породы собак для прогулок и бега. С такими любимцами можно легко вести активный образ жизни.

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Заметим, что важен выбор породы, которая соответствует вашему образу жизни. Об этом пишет Best Life.

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1. Бельгийский малинуа

Изящные, сильные и мускулистые бельгийские малину известны своей высокопроизводительной натурой. Поскольку они врожденные пастухи, они также имеют репутацию умных и послушных рабочих собак.

У малину много энергии, поэтому их часто приобщают к работе в полиции и армии. Им нужны регулярные физические упражнения, чтобы поддерживать физическую и умственную стимуляцию, и бег – эффективный способ добиться этого. Это также очень ловкая порода, которая не будет иметь проблем с преодолением препятствий.

2. Немецкая короткошерстная легавая (Курцхаар)

Немецкие короткошерстные легавые – еще одна порода собак, которая является отличными партнерами для бега. Эти собаки известны своим атлетизмом, выносливостью и высоким уровнем энергии.

Ветеринар Кортни Джексон соглашается, что это идеальные домашние животные для людей, любящих длинные прогулки или бег. Они были выведены для охоты, поэтому обладают большой выносливостью и могут проходить несколько миль в день.

3. Джек Рассел терьер

Если вас интересует меньшая порода, чтобы будет сопровождать вас во время прогулок или пробежек, присмотритесь к джек-рассел-терьеру. Это маленькие, энергичные собаки, известные своей ловкостью и энтузиазмом, чтобы не отставать от бегуна. Благодаря более коротким лапам они являются отличным выбором для бега на короткие и средние дистанции, но вы можете постепенно наращивать их выносливость на большие расстояния.

4. Бордер-колли

Преданные, ласковые и умные бордер-колли считаются отличными семейными собаками. Они также отличные партнеры для бега благодаря высокому уровню энергии и ловкости. Они еще и умны и часто пастухи, или участвуют в различных собачьих видах спорта.

Однако не забывайте, что эта собака была выведена для работы в течение долгих дней, и ей понадобятся как умственные, так и физические тренировки, чтобы стать хорошим членом семьи.

5. Далматин

Далматинцы преимущественно известны своей яркой пятнистой шерстью – чертой, часто омрачающей их природный атлетизм и интеллект.

"Если вы ожесточенный бегун, далматинцы - идеальная порода", - говорит дрессировщик Даниэль Когилл. Хотя их происхождение неизвестно, они использовались в качестве каретных собак в течение большей части 17-го и 18-го веков. Они бегали рядом с лошадьми, чтобы защитить лошадей и их пассажиров от разных опасностей на дороге.

Напомним, коты считаются одними из самых загадочных домашних животных, поэтому существует множество примет и поверий, связанных с ними.

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