5 несчастливых вещей, которые никогда не следует держать дома

Сертифицированная консультантка по фэн-шуй Лесли ВанДервен рассказала, какие предметы приносят неудачу. Их лучше не держать дома и сразу избавиться.

Видео дня

По ее словам, фэн-шуй – это искусство использовать элементы, цвета и размещение предметов для усиления и баланса энергии и гармонии окружающей среды. Об этом пишет Best Life.

"Дом, свободный от беспорядка, функциональный, организованный и хорошо обустроенный, будет способствовать гармонии, балансу и творчеству", – сказала эксперт.

Читайте также: 12 кристаллов, которые могут принести вам удачу

5 домашних вещей, несущих неудачу за фэн-шуй

1. Что угодно мертвое или умирающее. Не надо продолжаться дома засохшие цветы, загнивающие вазоны, мертвые животные, или что-либо, что изображает смерть или опустошение.

Согласно фэн-шуй, любой мертвый или умирающий декор может "принести мертвую или разрушительную энергию в дом".

2. Колючие растения. Согласно фэн-шуй, те кактусы, которые вы так любите, или что-либо другое, что колючее, "приносят напряжение и конфронтацию в дом".

Кроме того, любые другие предметы с колючками размещены "лицом от кровати или двери" действуют как "ядовитые стрелы", которые генерируют отрицательную энергию и вызывают конфликты или напряжение в быту. Сюда входят ножи на кухонной стойке или любая мебель с острыми углами.

3. Сломанные вещи. Согласно фэн-шуй, сломанные предметы "олицетворяют как внутренний, так и внешний беспорядок в вашей жизни", и их следует утилизировать.

Эксперты говорят, что люди могут повесить картину с поврежденной рамой или использовать журнальный столик с отколотым углом. Наличие этих предметов символизирует несовершенство и может притягивать отрицательную энергию, которая может проявляться посредством трудностей или препятствий в различных сферах жизни.

Читайте также: 5 предрассудков, которые на самом деле могут быть реальными

4. Зеркала не в том месте. В фэн-шуй считается, что зеркала, обращенные не в ту сторону, приносят несчастье.

ВанДервен советует размещать зеркала так, чтобы открывался "красивый и вдохновляющий вид" и не ставить их лицом к телевизору, туалету или рабочему месту.

Также следует отказаться от размещения зеркала в своей спальне, поскольку оно будет мешать спокойному сну.

Вместо этого поставьте зеркало напротив окна, чтобы расширить и осветить комнату, или в коридоре, где входная дверь не отображается, это может посылать хорошую энергию "прямо из дома". Вы также можете использовать зеркало в столовой или гостиной для добавления праздничной энергии.

5. Беспорядок. Распространенным недостатком дизайна является недостаточное пространство для хранения, что приводит к загроможденным столешницам или неорганизованным книжным полкам. Наличие беспорядка препятствует потоку положительной энергии, создавая среду, где могут преуспевать хаос и стресс.

Также важно не переполнять комнату большой мебелью или чрезмерным декором, поскольку это также оставляет мало места для потока хорошей энергетики.

Эксперты убеждают, что тесные просторы не только делают комнату меньше, но и создают удручающую атмосферу, которая может способствовать чувству стресса и неудобства.

Напомним, когда вы решаете избавиться от своего старого кошелька, важно знать, как это сделать должным образом, чтобы не принести отрицательную энергию в свое благополучие и финансы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!