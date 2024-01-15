5 предметов одежды, которые вам понадобятся, если вы миниатюрны

Если вы маленького роста, важно правильно подбирать одежду. Иначе ваш образ будет бестолковым.

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Стилисты для Best Life заметили, что поиск хорошо сидящей одежды, особенно на плечах и талии, может быть проблемой для маленьких людей. Многие дизайны подходят для людей среднего или более высокого роста.

В общем, пропорции не совсем правильные — например, плечевые швы спадают не в том месте, а рукава – ниже запястья. Учитывая все это, вот несколько основных вещей для маленьких, которые стилисты рекомендуют добавить в ваш гардероб.

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1. Брюки с высокой талией

Независимо от того, покупаете ли вы джинсы, леггинсы или брюки, обязательно учитывайте фасон. Как правило, высокая талия, как правило, более приятны для миниатюрных тел.

"Пара брюк с высокой талией может продлить ваши ноги и создать сбалансированный силуэт", – говорят стилисты.

2. Сшитый на заказ пиджак

Пиджак, который покроили на заказ, обязателен в каждом шкафу миниатюрной женщины. Следует искать с тонкими лацканами и без подкладок на плечах, который не будет утруждать вашу миниатюрную фигуру.

Хорошо подобранный пиджак будет отчеркивать вашу талию и придаст структуру вашему телу. Для обтекаемого вида выберите пиджак, который заканчивается на бедрах, и сочетайте его с монохромной одеждой. Вы можете оставить пиджаки расстегнутыми, чтобы создать вертикальную линию по центру тела.

3. Платье меди

Максимальное платье может не подойти женщинам низкого роста, а вот платье меди будет лучшим вариантом. Речь идет о платьях длиной от колена до середины икры, благодаря чему можно продемонстрировать милую обувь и подчеркнуть свою узкую фигуру.

Стилисты советуют сплошное платье с запахом, которое не только вневременно и элегантно, но и обтягивает наименьшую часть вашей талии. Дополняйте свои платья меди незаурядной обувью под тон вашей кожи, что создаст иллюзию более длинной ноги.

4. Тренч или пальто

Можно утверждать, что тренч или пальто должны находиться в гардеробе каждого, независимо от типа фигуры. Этот классический предмет верхней одежды никогда не выходит из моды, и его можно носить в любой сезон практически для любого случая.

Однако если вы маленького размера, вам следует учесть несколько важных соображений. Ищите пальто длиной три четверти, которое будет доходить до середины бедра.

5. Узкие джинсы к лодыжке

Если вы миниатюрны, воспользуйтесь своей способностью выбирать укороченные вещи. В вашем гардеробе должна быть пара узких или прямых джинсов длиной до лодыжки. Укороченная длина облегчает и создает иллюзию удлинения ног.

Чтобы выглядеть изысканно, совмещайте джинсы с низким каблуком или заостренной подошвой, а также укороченный в пояс или заправленный верх.

Напомним, что в новом сезоне в моде удобство и комфорт. Это касается и обуви. Популярными моделями станут те, которые позволяют легко передвигаться и не вызывают дискомфорт.

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