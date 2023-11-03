5 предрассудков, которые на самом деле могут быть реальными

Суеверия крепко укоренились в нашей культуре. Еще с детства ты, наверное, знал, что следует избегать наступать на трещины на тротуарах, чтобы не сломать спину матери, и держаться подальше от разбитых зеркал, иначе ты обречен на семь лет несчастья. Когда вы выросли, вы, видимо, узнали, что предрассудки не настоящие. Вы даже ходите под лестницей или открываете зонтик в помещении, не боясь несчастья и потери удачи.

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Астрологи в комментарии Best Life рассказали, что некоторые запреты на самом деле реальны. Они советуют дважды подумать, чем не прислушиваться к древним мудрым советам.

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1. Злой глаз

"Грай глаз" - это понятие о том, что завистливые взгляды окружающих могут принести несчастье. Он известен по всему миру – от Латинской Америки до Западной Африки, от Азии и Европы. Возможно, это потому, что в этом есть доля правды.

"Влияние негативной энергии и сосредоточенных намерений – это тема, которая часто обсуждается в области психологии, подчеркивая идею, что наши мысли действительно в определенной степени могут влиять на наше окружение", – объяснил астролог и основатель Your Zodiac Ракель Родригес.

Он предложил рассмотреть реальный пример: представьте, что вас повысили в офисе, а не вашего лучшего друга, также являющегося вашим коллегой. Ваш коллега может бросить на вас злой взгляд, даже ненамеренно, и начать относиться к вам иначе, возможно, даже взорвать вашу репутацию в фирме.

По словам астролога, чтобы увести негатив, нужно носить амулет от плохого глаза.

2. Меркурий ретроградный

Ретроградный Меркурий бывает три-четыре раза в год и длится около трех недель.

"В эти периоды планета Меркурий, кажется, движется обратно в небе, и многие считают, что это приносит коммуникационные и технологические сбои", – объяснила профессиональная астролог Лиз Роби.

По ее словам, наука может не полностью одобрять это, но ретроградный Меркурий действительно совпадает с периодами усиленного недоразумения и неожиданных сбоев. Используйте это как космическое напоминание, чтобы замедлить темп и быть внимательным во взаимодействии.

3. Безумие на полнолуние

Еще один небесный предрассудок заключается в том, что полнолуние приводит к странному поведению и событиям.

"Я знаю, что многие скептики будут осмеивать это, но с научной точки зрения это имеет смысл: гравитационное тяготение Луны действительно влияет на приливы и воду на Земле", – пояснила владелица Wisdom of The Spirit София Роуз, добавив, что наши тела в основном состоят из воды, поэтому вполне понятно, что полнолуние также может мало влиять на людей.

С годами она заметила, что полнолуние совпадает с клиентами, которые сообщают о ярких снах, проблемах со сном и хаотических днях. Исследование 2011 года, опубликованное в World Journal of Surgery, показало, что более 40% медицинского персонала считают, что Лунные фазы влияют на поведение человека.

4. Ходьба под стремянкой

Ходить по стремянке во многих культурах считается несчастьем – и этого, наверное, стоит избегать.

"Лестница может быть неустойчивой, и вы можете даже не заметить, если на ней кто-то находится", – рассказала астролог Тина Каро, добавив, что это отсутствие осведомленности потенциально может привести к несчастным случаям, таким как падение предметов или опрокидывание самой лестницы.

Вместо того чтобы просто избегать прохождения непосредственно под стремянками, делайте широкий круг вокруг них всякий раз, когда вы встречаете такую на своем пути.

5. Разлить масло на пол

В индуистской астрологии случайное проливание масла на пол считается неблагоприятным и может привести к финансовым убыткам или неожиданным затратам. Опять же это то, чего вы захотите избегать по практическим причинам.

"Скользкая поверхность, образованная разлитым маслом, создает значительный риск поскользнуться и получить травму", – объяснили астрологи.

Убрать такой беспорядок также не простой задачей: это требует много усилий и нескольких попыток, чтобы полностью удалить остатки масла и убедиться, что пол снова безопасен для хождения.

Насыпьте немного соли или пищевой соды на разлив, чтобы облегчить очищение. Возможно, это не отменяет суеверия, но должно гарантировать, что никто не поскользнется и не упадет.

Напомним, когда вы решаете избавиться от своего старого кошелька, важно знать, как это сделать должным образом, чтобы не принести отрицательную энергию в свое благополучие и финансы.

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