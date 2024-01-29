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5 растений, прогоняющих злых духов и негативную энергию из дома

Дутик Катерина

Комнатные растения от злых духов – какие вазоны очищают дом от отрицательной энергетики

Ни для кого не секрет, что наличие растений дома имеет множество преимуществ. Комнатные растения не только хороши, они также могут поднять настроение, производить кислород, успокаивать и очищать дом от негатива.

Как пишет Sante Plus, некоторые растения являются отличным решением для защиты вашего дома от плохой энергии. Они еще и приносят пользу разуму и телу.

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1. Меч Святого Георгия или Сансевиерия

Сансевиерия

Говорят, что это растение является защитным щитом от проникающей в дом негативной энергии, поэтому многие люди ставят большой горшок с этим прекрасным растением у входа в свой дом.

2. Диффенбахия

Благодаря своим прекрасным зеленым листьям это растение имеет репутацию защитника домов. Однако соблюдайте меры предосторожности, если у вас дома есть домашние животные или дети, поскольку это токсичное для них растение.

3. Мирная лилия

Мирная лилия

Мирная лилия с белыми цветами также входит в список лучших растений для дома: она защищает от плохой энергии, очищает окружающую среду и обеспечивает свежий чистый кислород. За этим растением легко ухаживать: его не нужно оставлять на солнце, но ему нужен хороший естественный свет.

4. Розмарин

Если вы хотите отогнать плохую энергию, поставьте вазы с розмарином в комнатах дома, где вы чаще всего бываете. Его очень легко выращивать.

5. Анаму

Верящие в это говорят, что анама имеет огромную силу защиты от духов. Анама широко используется в лечении благодаря терапевтическим свойствам.

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