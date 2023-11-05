5 самых ленивых пород собак, которые обожают отдых на диване

Многие собаки обожают бегать и тратить всю свою энергию. Вспомните о ретриверах, лабрадорах или любой комбинации гончих.

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С другой стороны, некоторые собаки гораздо больше удовлетворены тем, что проводят почти все время на диване. Кинолог Марк Виндгассен на TikTok-странице (@dogpointusa) назвал пять конкретных пород собак, которые известны как самые ленивые.

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1. Бассет-хаунд

Виндгассен сказал, что одна из самых ленивых собак – бассет-хаунд. Эти собаки, известные своим низким ростом и длинными свисающими ушами, скорее плюхнутся на пол, чем пойдут на долгую прогулку.

Кинолог даже подшутил, что у них аллергия на движение, поэтому он сливается с окружающей средой. Единственный способ запомнить, что он у вас есть, это когда собака начнет выть.

2. Английский бульдог

"Эта порода не двигается, если в этом нет крайней нужды", – сказал Виндгассен об английском бульдоге.

Эти собаки без проблем свернутся прямо у вас на коленях и останутся там столько, сколько могут. Благодаря короткой морде, одной из их характерных особенностей этой породе трудно дышать, поэтому они стремятся оставаться на месте. Виндгассен отметил, что им становится неприятно, когда они встают с дивана и подходят к своим мискам с едой.

3. Немецкий дог

Эти нежные гиганты, как их описывает Виндгассен, засыпают сразу после приступа активности. Поэтому они занимают третье место в рейтинге самых ленивых пород.

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4. Английский мастиф

Хоть эта собака относится к сторожевой породе, но достаточно ленивой. Им не нужно много активных упражнений, чтобы быть счастливым.

Мастифы печально известны тем, что падают во время прогулок, когда они устали или перегреты. Поэтому эмпирическое правило состоит в том, чтобы не водить их дальше, чем вы можете отнести их вспять.

5. Сенбернар

Эту породу классифицируют как рабочую собаку, по словам Виндгассена. Сенбернарам нужно мотивировать заниматься спортом и двигаться.

Эксперты добавляют, что одной длинной прогулки или получасовой игры в день должно быть достаточно, чтобы поддерживать сербернара здоровым и счастливым.

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