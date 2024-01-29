5 советов, как безопасно выгуливать собаку в холодную погоду

Зимой владельцам собак нужно принять дополнительные меры во время выгула. Ведь низкие температуры, каменная соль, лед могут навредить любимцу.

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Издание Mental Floss предложило несколько методов, как утеплить вашу собаку в холодное время. Ведь некоторым породам нужна помощь в сохранении тепла своего тела.

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1. Купите собаке зимнюю куртку.

Аксессуары для домашних животных, как правило, разработаны, чтобы быть очаровательными без большого количества практических функций. Исключение составляет зимняя куртка или пальто для собаки.

Короткошерстные щенки и мелкие породы особенно склонны чувствовать дискомфорт в холодных условиях. Выбирайте водонепроницаемое зимнее пальто, закрывающее грудь и живот. Более яркие цвета лучше для видимости, особенно если ваша собака имеет светлый мех. (Если они уйдут без поводка, их будет легче заметить вам и другим.)

2. Для защиты лап от снега, льда и каменной соли используйте ботинки или гель.

Лапы собаки могут выдержать достаточно сложную местность, но продолжительное пребывание на заснеженных, ледяных поверхностях со временем окажется неудобным. Вы можете нанести воск или гель (вазелин подойдет), чтобы защитить их кожу, но обязательно смойте, когда закончите.

Некоторые владельцы домашних животных выбирают зимние ботинки для собак, которые могут помочь сохранить лапы сухими и устойчивыми к погодным условиям. Если ваша собака не хочет одевать пинетки, вы можете одеть их, а затем переключить ее внимание на еду, лакомство или сразу же выйти за дверь.

3. Выбирайте правильный поводок для зимних прогулок.

Если ваша собака любит выгуливать вас, убедитесь, что у вас есть поводок, который позволит вам лучше контролировать непредсказуемую зимнюю поверхность. Шлей снимает нагрузку с шеи собаки и облегчает вам ориентировку. Избегайте выдвижных поводков, потому что их труднее контролировать. Если вы склонны ходить по очень опасным местам, выберите поводок для бегуна, обтягивающего вашу талию.

4. Проверьте после прогулки.

Если вы решили разрешить собаке ходить босиком, обязательно смойте соль или антифриз, когда придете домой. Также протрите им живот, поскольку он может контактировать с продуктами для размораживания. Эти соединения раздражают их лапы и токсичны при проникании внутрь.

5. Следите за признаками того, что вашей собаке неудобно.

Собаки, как правило, дрожат, когда хотят домой или оставляют лапы приподнятыми, когда холод становится слишком сильным. Некоторые породы также могут быть более терпимыми к низким температурам, чем другие. Если вы заметили любой из этих признаков, лучше закончить прогулку и позволить вашему питомцу согреться домой.

Напомним, коты считаются одними из самых загадочных домашних животных, поэтому существует множество примет и поверий, связанных с ними.

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