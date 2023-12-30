6 лучших праздничных образов, которые уже есть в вашем шкафу

Чтобы создать праздничный образ, не обязательно бежать по магазинам в поисках новых вещей или ярких платьев. Возможно, все нужное уже есть в вашем шкафу.

Видео дня

Это просто зависит от того, как вы их стилизуете. Поэтому профессиональные стилисты для Best Life поделились своими любимыми нарядами.

Читайте также: Не платье одним: варианты стильных образов на Новый год

1. Красный свитер и пиджак

Иногда для создания праздничного наряда достаточно лишь соблюдения определенной цветовой гаммы.

"Красный является официальным цветом праздников, поэтому все красное в вашем гардеробе мгновенно становится сезонной одеждой", – говорит имидж-стилистка Элизабет Косич. Она предлагает сочетать красный свитер с черными или белыми брюками и блейзер соответствующего цвета.

Также добавьте аксессуары. Совместите яркие красные губы и соответствующий маникюр, чтобы отшлифовать образ. Лакированные черные туфли дополняют этот аутфит.

2. Зимний белый монохром

Полностью белый ансамбль излучает зимнюю изысканность, напоминая другим гостям вечеринки о снеге и зиме.

Стилисты советуют одеть белые джинсовые брюки и свитер цвета слоновой кости, добавив праздничные аксессуары – металлическую обувь, яркую сумку – и закончить образ большими блестящими серьгами.

3. Шелковый подход

Не забывайте о своем пижамном ящике, когда дело доходит до создания образов для вечеринки. Шелковые пижамные комплекты удивительно универсальны, убеждают стилисты. Добавьте длинные серьги, металлический ремешок, туфли на шпильке.

Чтобы добавить сексуальную атмосферу, застегните первые две пуговицы только для того, чтобы обнажить середину живота для едва заметного эффекта подглядывания.

4. Маленькое красное платье

Маленькое красное платье – неотъемлемая часть любого гардероба, вне зависимости от фасона. Простое, но элегантное одноцветное платье создает пустое полотно для праздничных аксессуаров, таких как серьги со стразами, колье из бисера или праздничная брошь. Для дополнительного праздничного настроения сочетайте серебряные или золотые колготки, придающие блеск.

5. Платье-слип

В вашем шкафу, вероятно, есть несколько платьев-слепов, и они отлично подойдут для праздничных мероприятий. Поверх них можно накинуть не только накидку или свитер, но и надеть под низ белую футболку, кружевное боди с длинными рукавами или даже черную водолазку.

Также свободные платья можно сочетать со многими разными обувью, от шикарных каблуков до кроссовок, высоких ботинок или низких.

Создавайте свой образ с учетом погоды и официальности мероприятия.

6. Праздничные ткани

С сочетанием определенных тканей, а именно: металлик, кружево и бархат, почти любую одежду можно считать праздничной. Ищите их на шляпах, шарфах, обуви, сумках и повязках или даже на отдельных вещах, таких как юбки, пиджаки, брюки.

Ранее UAportal рассказывал, как создать идеальный образ для первого свидания.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!