6 оригинальных идей декорирования дома своими руками с помощью шишек: фото

Зимние украшения интересны как детям, так и взрослым. В этот период многие ищет оригинальные и неожиданные идеи декорирования дома.

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Не нужно тратить много денег для декора, поскольку вы можете его изготовить самостоятельно. Зимой добавят атмосферы шишки, свечи, еловые ветки и т.д. Издание Sante Plus рассказало о 7 оригинальных идеях украшения дома своими руками.

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1. Оригинальные центральные элементы стола со сосновыми шишками и свечами

Вам потребуется деревянный диск, деревянная доска, свечи разного размера, веревка, кружево, палочки корицы и сосновые шишки. Свечи нужно обернуть клочьями ткани или сетевая, добавить атласный бантик, палочку корицы.

Поместите свечи на деревянный диск и завершите композицию, добавив сосновые шишки. Включите свое воображение и не бойтесь экспериментировать.

2. Композиция из свечей, шишек и еловых веток

Еще одна оригинальная идея для украшения стола – это декорировать его свечами, шишками, орехами, лапником. Все элементы нужно выставить на прямоугольный поднос.

3. Сосновые шишки и кора в стаканах/банках

С помощью кожуры дерева можно легко выровнять банку извне. Затем остается только разместить их на деревянном подносе и добавить переплетенные сосновые шишки, свежие сосновые иглы, вату как снег и т.д.

4. Терракотовые горшки и сосновые шишки

Из небольших терракотовых горшков можно сделать отличный зимний декор всего за несколько минут. Для их изготовления вам нужно будет наполнить терракотовые горшки мхом, поместить внутрь сосновую шишку и украсить емкость узлом веревки.

5. Подвесные шишки и гирлянды

Чтобы украсить свой интерьер, вы можете повесить на стену украшение из сосновых шишек, веревки, сухих цветов и длинной ветки. Чтобы все это осветить, можно добавить гирлянду из светодиодных фонарей.

6. Украшение для входной двери из сосновых шишек

Вы можете создать украшение для входной двери из сушеных сосновых шишек. Это украшение, сделанное своими руками, соответствует духу Рождества, Нового года и вообще зимних праздников, символизирующих любовь, взаимопомощь и солидарность.

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