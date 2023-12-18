6 тысяч лет назад древние люди очищали и расчленяли трупы – археологи (фото)

Археологи в Испании обнаружили доказательства того, что древние люди очищали и расчленяли трупы примерно 6000 лет назад. Ученые предполагают, что это было частью погребального ритуала, который имел целью ускорить разложение трупа или поклоняться костям.

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Исследователи описали новые находки из гробниц в Лос-Зумакалесе и Ла-Кабанье в исследовании, опубликованном 1 декабря в International Journal of Osteoarchaeology, пишет Live Science.

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По данным исследователей, от 70% до 90% костей было сломано, включая кость рук. Переломы возникли в результате "перпендикулярного действия силы на свежую кость". На некоторых костях также были обнаружены следы от ушибов, что указывает на применение ударной силы или удара. Были также обнаружены следы V-образной формы, предположительно сделанные людьми, которые использовали каменные орудия для снятия кожи с мертвых.

Ученые предполагают, что переломы и порезы были частью обряда, который произошел сразу после смерти. Возможно, эта практика была направлена на ускорение процессов разложения трупа, когда это необходимо, сказала Анжелика Санта-Крус, археолог из университета Вальядолида в Испании. Также, некоторым из этих костей можно было поклоняться как погребальным предметам или реликвиям.

Однако исследователи не смогли исключить, что люди занимались погребальным каннибализмом. Потребление мяса умершего является древним поведением человека, многие случаи обнаружены в северо-западной Европе, в частности, в период верхнего палеолита (35 000–10 000 лет назад).

Узоры переломов на костях в Лос-Зумакалесе, в частности, могут отражать похоронный каннибализм - также называемый эндоканибализмом или антропофагией - но "такое утверждение следует делать с большой осторожностью", пишут авторы в исследовании.

Учитывая новую информацию Санта-Крус и соавтор исследования Хавьер Веласко-Васкес из Службы исторического наследия Гран-Канарии, Испания, предполагают, что подобные исследования костей из других гробниц в этом районе необходимы для лучшего понимания разнообразия похоронных практик, имевших место на этих местах.

Напомним, в Японии обнаружили самые старые в мире формы для литья бронзы 200 года до нашей эры.

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