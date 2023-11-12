7 предрассудков о котах, в которые верят по всему миру

Всем известно, что черные коты считаются несчастливыми или счастливыми в зависимости от дня, где вы находитесь и от того, пересекают ли они ваш путь слева направо или справа налево. В течение многих лет кошки привлекали много разных предрассудков, в некоторые легче поверить, чем в другие.

Видео дня

Однако некоторые предрассудки со всего мира изменят ваше мнение об этих животных. Об этом пишет Mental Floss.

Читайте также: 5 предрассудков, которые на самом деле могут быть реальными

1. Коты – сплетники.

В Нидерландах коты, по-видимому, считаются сооружениями, которые с радостью расскажут все ваши самые глубокие и темные тайны. По этой причине люди стараются не вести важных или приватных разговоров, пока кошка в комнате, на случай, если она подслушивает.

2. Если кошка моет лицо лапами, это свидетельствует о приходе неожиданных гостей.

По японскому поверью, если кошка моет лицо лапами, это не просто уход, значит гости уже в пути. Подобные предрассудки существуют и в других странах: некоторые люди в США ждут визита священнослужителя, если кот станет чистить свои усы.

3. Услышать, как чихает кот, к удаче.

В Италии услышать, как кошка чихает, считается успехом. В частности, если ваш питомец чихает, это значит, что вас ждут деньги. Если невеста в день своей свадьбы услышит, как кот чихает, значит брак будет удачным. Однако будьте осторожны – одна пче может быть удачей, если кот чихает трижды, это якобы указывает на то, что вы простудитесь.

4. Черные коты топят корабли.

Из всех видов кошек больше всего суеверий связано с черными котами. Возможно, это связано с древнеегипетским верованием, что черные кошки ассоциировались с богиней Бастет, и содержание одной принесет благосклонность. Возможно, это связано с европейским убеждением, что у ведьм были знакомы черные коты, и потому они были наделены злыми признаками.

Одна примета о черных котах, о которой вы, возможно, не слышали, состоит в том, что если черный кот заходит на корабль, а затем снова отступает, корабль затонет во время своего следующего рейса (хотя, согласно старым ирландским и британским предрассудкам, черные коты действительно приносили удачу для корабля).

5. Кошки могут воскрешать мертвых.

В некоторых частях Южной Европы в фольклоре утверждается, что если кот перепрыгнет через могилу человека, он снова воскреснет в виде вампира. Эта идея распространилась за пределы Южной Европы: в конце 19 века Уильям Хендерсон рассказывал, что в Англии кот однажды перепрыгнул через гроб во время похорон, и никто не хотел двигаться, пока кота не убили.

Читайте также: Можно ли снимать обручальное кольцо после женитьбы: значение народных поверий

6. Можно выйти замуж, если кормить кота из своего ботинка.

Поп-культура превратила кошек в символ вечного одиночества. Согласно одной книге о немецких традициях Пенсильвании, коты могут помочь женщине, которая очень хочет выйти замуж. Все, что ей нужно сделать, это "кормить кота из своего ботинка", хотя предрассудки не говорят, что должно произойти дальше, или как достать недоеденную кошачью пищу из ботинка.

7. Мокрые коты могут вызвать дождь.

Вы можете подозревать, что здесь происходит путаница между причинами и последствиями, но в некоторых частях Индонезии коты ассоциируются с погодой. Если бы люди хотели, чтобы был дождь, они бы поливали кота водой. Вероятно, этот кот вызвал дождь как месть.

Напомним, когда вы решаете избавиться от своего старого кошелька, важно знать, как это сделать должным образом, чтобы не принести отрицательную энергию в свое благополучие и финансы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!