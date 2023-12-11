7 простых шагов, чтобы подготовить свой дом к Рождеству

Перед Рождеством и Новым годом появляется множество дел и забот. Мы только удивляемся тому, когда это все успеть.

Видео дня

UAportal вместе с Balsam Hill расскажем, что прежде всего нужно сделать. Тогда праздник кажется лучшим и вы не будете нервничать.

Как приготовить новогодние капкейки всего за 15 минут

1. Уберите беспорядок

Прежде чем начать украшать дом, выделите день-два, чтобы навести порядок. Проверьте комнаты, полки и поверхности, уберите вещи, которыми вы больше не пользуетесь или не хотите демонстрировать. Устранение беспорядков помогает создать больше пространства для рождественского декора дома и облегчает визуализацию ваших планов декорирования.

2. Поддерживайте порядок на кухне

В рождественское время мы много времени проводим на кухне, потому что куда без вкусностей и традиционных украинских блюд? Потому организованная кухня помогает поддерживать все в порядке. Убедитесь, что основные кухонные инструменты, посуда и кухонные принадлежности тщательно чисты и находятся в пределах легкой досягаемости.

Убедитесь, что ваша духовка, плита, микроволновая печь, кухонный комбайн и посудомоечная машина исправны, и отремонтируйте или замените любой неисправный прибор, прежде чем использовать его. Проверьте свой холодильник и утилизируйте несвежие или просроченные продукты, чтобы освободить место для удобного в морозилке лакомства, которое вы можете приготовить заранее.

3. Устройте пространство для празднования

Независимо от того, гостиная, столовая или комната, выберите определенное место для праздничного фона. Оцените свою территорию и найдите идеальное место для своей елки. Не стесняйтесь переставлять, заменять или убирать мебель.

Каминная полка часто является центром рождественского декора. Перед декорированием убедитесь, что ваш камин правильно очищен от золы и сажи. Если у вас нет камина, вы можете сделать его из коробок.

4. Осмотрите свою елку и украшения

Украшение елок занимает первое место в списке дел перед Рождеством, а у кого-то – перед Новым годом. Независимо от того, планируете ли вы повторно использовать свою нынешнюю искусственную елку или приобрести новую, всегда целесообразно осмотреть ее за несколько недель до установки.

Посмотрите на наличие ослабленных веток или проводов и убедитесь, что все светильники работают правильно. Ранняя проверка дает вам время для устранения неисправностей или на приобретение новых элементов декора.

5. Будьте готовы к развлечениям

Находясь дома на Рождество, необходимо подготовиться, чтобы сделать ваше празднование особенным. Планируйте заранее, какие блюда подать, а также украшения стола. Запаситесь всеми любимыми закусками и праздничными напитками.

6. Сделайте дом теплым и уютным

Уютный рождественский дом дает желаемое облегчение от напряженной суеты. Создайте расслабляющую атмосферу с помощью свечей без пламени. Разместите их на каминной полке, журнальном столике или любом другом месте, где хотите создать тёплую атмосферу.

Для текстуры накройте диван плюшевым одеялом или наденьте елку в пышную юбку-елку. Украсьте углы и стены, чтобы распространить праздничное настроение в вашем доме.

7. Осветьте дом/окна/двери снаружи

Сделайте свои входы более праздничными с помощью рождественских венков и украшений. Рождественские огоньки будут творить чудеса, чтобы осветить пространство на улице и подготовить ваш дом к Рождеству. Для экономии электроэнергии используйте LED-украшения или работающие от батареек.

Раньше мы рассказывали, что важно сделать к Новому году, чтобы привлечь счастье и богатство.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!