8 комнатных растений, улучшающих психическое здоровье

Многочисленные исследования показывают, что времяпрепровождение среди растений на природе имеет значительные преимущества для психического здоровья. В частности, это снижение уровня стресса, улучшение настроения, увеличение концентрации внимания и снижение риска психических расстройств.

Видео дня

Однако 90 процентов людей большинство времени находятся в помещении, а это значит, что среднестатистический человек проводит на природе минимальное количество времени. Об этом утверждает Американская психологическая организация со ссылкой на исследование Университета Рединга и Королевского садоводческого общества. Поэтому ученые рассказали, какие комнатные растения имеют отличные преимущества для здоровья, в частности, для психического.

Читайте также: 5 лучших комнатных растений для подвесных кашпо

Сансевьерия ("тещин язык" или "растение-змейка")

Этот вазон не требует особого ухода, но может улучшить качество воздуха в помещении, превращая углекислый газ в кислород и поглощая токсины из воздуха.

Она выдерживает широкий диапазон освещенности, от слабого до яркого косвенного света. Поливайте его умеренно, давая почве просохнуть между поливами.

Фикус Бенжамина

Это растение также известно своими очистительными свойствами. Согласно исследованию, фикус вошел в тройку самых эффективных растений для улучшения настроения и общего психического здоровья. Но это не единственное его преимущество, говорят эксперты.

Ухаживать за деревом в горшке относительно легко, если обеспечить ему соответствующие условия. Фикусы любят свет, но он должен быть рассеян, без попадания прямых солнечных лучей. Фикус Бенджамина не любит холодную почву, поэтому лучше ставить подставку под горшок, и не ставить на холодный подоконник.

Дереву нужен влажный воздух, ведь он родом из тропиков. Желательно опрыскивать листья, поливать отстоянной водой комнатной температуры. Однако не забудьте дать верхнему сантиметру почвы просохнуть между каждым поливом.

Маранта беложильчатая

Маранта известна своими красивыми листьями и может добавить жизнерадостности помещению, а вам поднять настроение. С широкими зелеными листьями и характерными красно-белыми пометками, они могут стимулировать визуальный интерес и создавать ощущение живости и связи с природой.

Чтобы ухаживать за растением, вам нужно обеспечить яркий косвенный свет и постоянно влажную почву.

Пальмы

Пальмы нужно держать на ярком косвенном свете. Поливать растение следует, когда верхний слой почвы высохнет для обеспечения надлежащего дренажа и предотвратить гниение корней.

Пальмы с их пышными перистыми листьями могут создать тропическую и беззаботную атмосферу. Их ассоциируют с тропическими странами, что может вызвать положительные воспоминания и расслабление.

Асплениум гнездовой

Асплениум гнездовой – вид папоротников, имеющий уникальную текстуру. Это эстетическое растение может улучшить настроение, а пышные и ярко-зеленые листья успокаивают.

Что касается ухода, то нужно обеспечить растение ярким косвенным светом, хотя оно может переносить низкую освещенность. Поддерживайте почву равномерно влажной, избегайте как переувлажнения, так и пересыхания.

Эпипремнум золотистый

Растение известно своими вьющимися лианами и сердцевидными листьями. Эпипремнум нуждается в минимальном освещении, а вода нужна только тогда, когда почва начинает высыхать.

Простота ухода за этим растением может помочь тем, кто страдает психическими расстройствами, такими как депрессия, ведь если не ухаживать за ней в течение недели, она все равно продолжит расти.

Драцена обычная

Растение имеет тонкие листья, которые похожи на меч. Драцена оказалась эффективным средством для улучшения настроения людей.

Растение предпочитает яркий, косвенный свет, но может переносить низкую освещенность. Вазон не требует особого ухода, нужно дать почве частично высохнуть между поливами и избегать чрезмерного полива.

Кактусы

Как известно, растения с зелеными листьями, как правило, считаются наиболее привлекательными, а также улучшают настроение. Согласно исследованию, кактусы имели менее успокаивающий эффект по сравнению с другими растениями. Но цветущие кактусы все равно производили положительное впечатление.

Кактус – неприхотливое растение, требующее минимального полива. Только не забудьте обеспечить им яркий, косвенный свет.

Ранее эксперты рассказали, как повысить влажность орхидеи без риска корневой гнили.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!