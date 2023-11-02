8 лучших пород собак, если вы работаете дома

Работать дома – это роскошь с разных взглядов: ноль времени на дорогу, холодильник, наполненный здоровой пищей, уютная атмосфера. Но нам не хватает одной вещи, о которой мы не подозревали – коллег.

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В домашнем офисе становится одиноко. Четвероногий коллега может стать идеальным решением – внимание и общительность без громких, надоедливых телефонных звонков. Однако не все породы подойдут для тех, кто работает не в офисе, пишет Best Life. Давайте расскажем о лучших породах собак для людей, которые много времени проводят дома.

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1. Пудель

Пудель – одна из самых умных пород собак. Они легко поддаются дрессировке, тихие, гипоаллергенные и с удовольствием занимаются дома, готовы дружить с людьми всех возрастов и тихонько прижмутся к вам, пока вы работаете.

Эксперты выделяют три подпорода пуделей: стандартные, то и крохотные. Если вы хотите менее активную породу, то вам подойдет стандартная порода.

2. Хорт

Ветеринар Дженна Махан рассказала, что большинство борзых с удовольствием проводят много времени на диване, желательно под одеялом. Они, как правило, тихие и чистые, обладают хорошими манерами и нежным поведением.

По словам ветеринарной медсестры Эммы Томпсон, один конкретный тип борзых является особенно замечательной породой для людей, работающих дома.

"Итальянские борзые неприхотливы в уходе, они не нуждаются в особом уходе, и одной прогулки в день будет достаточно. Они также очень любезны и любят тесный контакт со своими хозяевами, то есть, когда вы работаете, они будут счастливы сидя у ваших ног или на коленях", – объяснила Томпсон, добавив, что эта порода не любит, когда их оставляют наедине надолго.

3. Мальтез

Маленькие собаки, как правило, становятся лучшими компаньонами для работы, поскольку они могут дремать у вас на коленях, пока вы работаете за своим столом. По этой причине Аарон Райс, эксперт-кинолог Stayyy, говорит, что мальтийская болонка - одна из самых популярных пород для людей, работающих дома.

"Это маленькие и тихие собаки, которым не нужно слишком много места для передвижения. Они также очень умны и легко поддаются дрессировке, поэтому они могут быть отличным компаньоном для тех, кто хочет проводить больше времени дома", – пояснил эксперт.

4. Чихуахуа

Ветеринарный хирург Линда Саймон считает чихуахуа – самую маленькую породу собак в мире, особенно удачным вариантом, если вы много времени проводите дома, особенно работаете. Вам не нужна шумная собака, или такая, что будет вредить.

"Скорее, вы будете искать собаку легкого поведения, которая может развлечь себя и не причиняет излишнего баловства", - добавила Саймон, заметив, что в таком случае вам подойдет именно чихуахуа, не требующая большого количества прогулок и активности. Они любят милость и внимание от владельца.

5. Немецкий дог

Маленькие собаки не для всех. Среди крупных пород собак доги являются хорошими компаньонами на работе. Эти нежные гиганты. Обычно они не возбудимы, за исключением, возможно, когда кто новый приходит, чтобы их погладить. Их мягкий характер делает их спокойными и легко поддающимися обучению, что делает их лучшей большой породой собак для тех, кто работает дома, при условии, что у них есть место.

Просто убедитесь, что ваш домашний офис достаточно просторный, чтобы разместить ваш стол и лежанку для собак.

6. Лабрадор ретривер

По словам ветеринара Коринн Вигфолл, лабрадоры-ретриверы являются отличным выбором для всех. Они будут любезно сидеть у ваших ног весь день, пока вы будете работать, и будут составлять вам компанию.

Она отмечает, что лабрадорам нужно минимум 40 минут упражнений ежедневно, но это поможет вам выйти из дома и увеличить количество шагов после завершения рабочего дня, чтобы вы могли расслабиться после тяжелого дня в домашнем офисе.

Также лабрадоры легко поддаются дрессировке, они дружелюбны и хорошо относятся как к детям, так и другим собакам.

7. Золотистый ретривер

Ветеринарный эпидемиолог Стефани Венн-Ватсон рассказала, что идеальная порода собаки для удаленного работника должна быть равно спокойной и активной.

"Вы хотите, чтобы они были достаточно мягкими, чтобы не отвлекать вас во время работы, но также достаточно активными, чтобы регулярно гулять с вами", – пояснила эксперт, заметив, что вам подойдут золотистые ретриверы. Эти собаки имеют врожденную способность соответствовать человеческой энергии, поэтому они будут ленивы, когда вы отвлекаетесь на работу, но также готовы присоединиться к вам во второй половине дня или вечером, чтобы прогуляться.

8. Обычная беспородная собака

Ветеринары мудро советуют не бояться выбирать беспородных собак, то есть дворняг. Если вы спасете их от плохой жизни и дадите семью, они будут любить вас до конца своей жизни и благодарить каждый день.

Собаки смешанных пород обычно стремятся угодить, а значит, легко поддаются дрессировке. Кроме того, они будут крепкими и здоровыми благодаря их родительской смеси – без дисплазии тазобедренного сустава или других генетических расстройств.

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