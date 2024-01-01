9 интересных фактов о черных котах, которых вы точно не знаете

Вопреки расхожему мнению, черные коты не приносят несчастья. В некоторых частях света их считают настоящими счастливчиками и символами удачи.

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Ни одно животное из семьи кошачьих не более унижено, чем черная кошка. Ведь их воспринимают как предсказателей подлинного несчастья. Издание Mental Floss предложило узнать о 9 интересных фактах о черных котах.

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1. В некоторых культурах черные кошки приносят удачу

Они могут иметь не очень звездную репутацию в некоторых регионах мира, но есть много мест, где черные кошки совсем не несчастны. Если вы одинокая женщина в Японии, говорят, что наличие черного кота увеличит количество поклонников; если вы находитесь в Германии и вам переходит дорогу черный кот, то это к удаче и приятным событиям.

Если загадочный черный кот появляется на вашем крыльце в Шотландии, это предвещает неизбежное процветание. А во Франции издавна верили, если встретить его на перекрестке, где пересекаются пять дорог, четырехлапый путешественник приведет вас прямо к сокровищу.

2. Черные коты – лучшие друзья моряка

На борту британских судов не только приветствовали кошек, чтобы те охотились на мышей, но и моряки вообще считали, что именно черный кот принесет удачу и обеспечит безопасное возвращение домой. Несколько из этих котят вошли в морскую историю, например Тидлс, преодолевший более 30 000 миль за время пребывания в Королевском флоте. Его любимым развлечением была игра с веревкой колокольчика.

3. Нет одной породы черных кошек

Ассоциация любителей кошек (CFA) признает 22 разные породы, которые могут иметь однотонную черную шерсть, включая норвежский лесной котик, японский бобтейл и шотландскую вислоуху.

Сходство с "черной пантерой" (об этих животных чуть дальше) не случайно. В 1950-х годах женщина, по имени Никки Хорнер была настолько увлечена тем, как выглядят пантеры, что вывела то, что мы сейчас называем Бомбей.

4. Черные коты так же легко усыновляются, как и кошки других цветов

Принято считать, что черные коты в приютах – последние в очереди, чтобы найти свой дом. Хотя черных кошек усыновленных черных кошек также была одной из самых высоких, возможно, потому, что черных кошек было просто больше, чем других мастей. Однако для того чтобы их усыновить, может понадобиться больше времени, поскольку миф о неудаче остается актуальным.

5. Черных кошек берут на Геловин

Учитывая их связи с ведьмами и оккультизмом, можно подумать, что черных кошек гораздо больше забирают на Геловин. Однако эксперты утверждают, что не очень правда – на самом деле в этот период идет тенденция уничтожения усыновления.

6. Шерсть черного кота может "ржаветь" и иметь узоры.

Окрас черного кота сводится к генетической прихоти. Существует три варианта гена черного меха – для однотонных черных, коричневых и коричнево-ржавых оттенков работает в сочетании с узором.

Если кошка имеет сплошной черный оттенок, но также доминирующий ген полосок табби, интенсивное пребывание на солнце может привести к тому, что черный пигмент в ее шерсти разрушится, чтобы обнаружить невидимые полосы (еще одна потенциальная причина: дефицит питательных веществ). То, что когда-то было черным котом, теперь ржаво-коричневый кот.

7. Черные коты разделяют эту узорчатую черту с "черными пантерами"

Если посмотреть черного кота на солнце, вы можете увидеть светлые узоры на его шерсти. Все это сводится к генетике кошачьих, но это черта, которую они обладают совместно с черными пантерами. То, что мы называем "черными пантерами", на самом деле меланистическими ягуарами или леопардами, и да, они тоже имеют узоры - точнее, пятна.

Это потому, что их волосяные стержни производят слишком много меланина благодаря мутации в гене агути, отвечающем за распределение пигмента в шерсти животных. Посмотрите внимательно и вы увидите пятна пантеры, поскольку солнечный свет попадает на них правильно.

8. Ген, связанный с черным мехом, может сделать этих кошачьих устойчивыми к болезням

Мутация, из-за которой кошачья шерсть становится черной, относится к той же генетической семье, что и гены, которые, как известно, обеспечивают устойчивость человека к болезням, таким как ВИЧ.

Некоторые ученые считают, что окрас этих кошек может иметь не столько общего с камуфляжем, сколько в большей степени с устойчивостью к болезням. Они надеются, что по мере картографирования большего количества геномов кошек мы приблизимся на шаг к лечению ВИЧ.

9. Черных кошек трудно сфотографировать, но это можно сделать

Современная головоломка, с которой сталкиваются владельцы черных кошек, заключается не в несчастье, а в плохом освещении. В мире, наполненном людьми, делящимися фотографиями своих домашних животных в Instagram, черные коты могут выглядеть на фотографиях как темное пятно.

Напомним, что просмотр видео о кошках в Интернете может повысить энергичность человека и создать положительные эмоции. Фактическое же владение этим животным имеет ряд преимуществ.

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